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Жестокое избиение экс-мэра Конотопа: пострадавший назвал заказчика нападения (видео)

STYLERЖизнь    28.06.2019 - 15:39
Жестокое избиение экс-мэра Конотопа: пострадавший назвал заказчика нападения (видео)
Артем Семенихин назвал имя заказчика нападения (фото: коллаж РБК-Украина)

Избитый бывший мэр Конотопа рассказал о том, кто его пытался убить

Бывший мэр Конотопа Артем Семенихин, которого на днях жестоко избили, назвал заказчика нападения и людей, которых он подозревает в содеянном. Он записал видеообращение на своей странице в Facebook.

По словам Семенихина, его хотели убить. У него несколько трещин черепа головной коробки. Также у него поломан хребец шеи.

Заказчиком нападения Семенихин считает народного депутата Игоря Молотка, люди которого и избили его.

Артем Семенихин (видео: facebook.com/Semenikhin)

Стоит отметить, что Семенихин является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу.

Напомним, что после нападения у Артем была открытая черепно-мозговая травма и он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его перевели из Конотопа в Киев.

На Семенихина напали около часа ночи, когда он возвращался домой от гаража. Ему нанесли сильный удар по голове.

Жестокое избиение экс-мэра Конотопа: пострадавший назвал заказчика нападения (видео)

Артем Семенихин (фото: facebook.com/Олена Сердюк)

Полиция расследует дело о покушении на убийство. Рассматриваются несколько версий покушения. Основная среди них - это месть за общественную и политическую деятельность Семенихина.

Пользователи сети желают скорейшего выздоровления Семенихину.

  • Молимся пусть бог помогает;
  • Желаю вам скорейшего выздоровления!
  • Слава Богу жив!!!!
  • Слава Богу, что слышим Вас. Пусть Бог дает здоровье!

Жестокое избиение экс-мэра Конотопа: пострадавший назвал заказчика нападения (видео)

Скриншот с Facebook

  • Артем, Вы гордость Украины. Держитесь;
  • Желаю скорейшего выздоровления Артем;
  • Выздоравливайте, Артем, спасибо Богу;
  • Дай Бог тебе скорейшего выздоровления.

Жестокое избиение экс-мэра Конотопа: пострадавший назвал заказчика нападения (видео)

Скриншот с Facebook

Ранее сообщалось, что в Киеве журналист жестоко избил экс-возлюбленную: искусал лицо и плечи.

МВД направило усиленную группу для расследования нападения на экс-мэра Конотопа Князев уволил замглавы полиции Винницкой области из-за избиения активиста
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