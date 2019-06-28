Жестокое избиение экс-мэра Конотопа: пострадавший назвал заказчика нападения (видео)

Избитый бывший мэр Конотопа рассказал о том, кто его пытался убить
Бывший мэр Конотопа Артем Семенихин, которого на днях жестоко избили, назвал заказчика нападения и людей, которых он подозревает в содеянном. Он записал видеообращение на своей странице в Facebook.
По словам Семенихина, его хотели убить. У него несколько трещин черепа головной коробки. Также у него поломан хребец шеи.
Заказчиком нападения Семенихин считает народного депутата Игоря Молотка, люди которого и избили его.
Артем Семенихин (видео: facebook.com/Semenikhin)
Стоит отметить, что Семенихин является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу.
Напомним, что после нападения у Артем была открытая черепно-мозговая травма и он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его перевели из Конотопа в Киев.
На Семенихина напали около часа ночи, когда он возвращался домой от гаража. Ему нанесли сильный удар по голове.
Артем Семенихин (фото: facebook.com/Олена Сердюк)
Полиция расследует дело о покушении на убийство. Рассматриваются несколько версий покушения. Основная среди них - это месть за общественную и политическую деятельность Семенихина.
Пользователи сети желают скорейшего выздоровления Семенихину.
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Ранее сообщалось, что в Киеве журналист жестоко избил экс-возлюбленную: искусал лицо и плечи.