Жестокий локдаун и закрытие школ и садов: грозит ли Украине вновь тотальный карантин

В Украине скорее всего не будут вводить жесткий карантин (фото: freepic.com)

Эксперты рассказали, грозит ли Украине повторный жесткий карантин

В Украине заболеваемость коронавирусом не сбавляет обороты. Судя по всему, инфекция никуда и не думает уходить. В это время украинское правительство устанавливает новые ограничения для "красных зон" и обновляет "карантинный список" регионов. Граждане не на шутку взволнованы вопросом, когда же обычная жизнь вернется в прежнее русло и не "светит" ли снова стране тотальный карантин, как это было весной.

Родители отпустили своих чад в школы и детские сады и также волнуются, долго ли дети проходят в образовательные учреждения. В нашем материале мы спросили у украинских экспертов, "светит" ли Украине жесткий карантин и, какие прогнозы относительно возможного закрытия школ и детских садов.

Эксперт "Украинского центра общественного развития" и кандидат философских наук Юрий Подорожний считает, что пока говорить о жестоком локдауне слишком рано.

"На самом деле основной вопрос, пойдет ли на такие манипуляции власть или нет. Поэтому говорить о полном локдауне не стоит. При любых обстоятельствах, если это будет выгодно власти, останавливать страну никто не станет. Конечно, необходимо учитывать, что есть договоренности в пределах минского формата и, готова ли власть искать возможности протянуть решение провести одновременные выборы по всей стране. А так как это сделать, как в октябре уже невозможно, то пандемия могла бы стать поводом для переноса выборов, например, на весну", - сообщил Подорожний.

Не стоит забывать и о медицинском факторе, считает эксперт. Если ситуация с COVID-19 будет катастрофической, о карантине всем придется вспомнить.

"Однако есть фактор и медицинский. Никто сегодня в стране не способен спрогнозировать поведение вируса, он мутирует в странах, которые вошли во вторую волну и, например, Украина, которая все еще скользит в первой волне заболеваемости", - подчеркнул Подорожний.

Кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский придерживается мнения, что на всей территории Украины тотального карантина ожидать не стоит. Специалист отмечает, что украинская экономика такого шага правительства просто не выдержит. Но вот социально-значимые объекты (школы, сады) могут и закрыться, если COVID-19 продолжит свое наступление.

"Власть не пойдет на восстановление жесткого карантина по всей территории Украины. Украинская экономика этого просто не выдержит. Кроме того, это вызовет массовое недовольство людей и акции протеста. Попытки введения жесткого карантина в красных зонах провалились. Местные власти бойкотируют решение Центральной комиссии. Более того, такие решения обострили противоречия между Центром и регионами. Тем не менее с ростом числа заболеваний среди учащихся и учителей власть может пойти на введение дистанционного обучения в школах и закрытия детских садов, как это было весной", - считает эксперт.

Как мы ранее писали, ученые нашли необычное последствие COVID-19 у переболевших пациентов.