Жестокий локдаун обговаривается: Ляшко о введение полного карантина

Карантин в Украине (Фото: РБК-Украина)

Главный санитарный врач Украины сообщил, что введение жесткого карантина обсуждается

В правительстве Украины обсуждается введения жесткого локдауна. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал условия, при которых возможно введение жесткого карантина.

"Обсуждается. Мы будем подавать ходатайство в Кабинет министров Украины о введении жесткого карантина, если эпидситуация будет требоваться этой крайней меры", - сказал Ляшко в интервью для издания "НВ".

Он добавил, что ситуация в Украине во многом будет зависеть от роста заболеваемости не только коронавирусом, но и других сезонных заболеваний.

"Все будет зависеть от агрессивности гриппа и других грипподобных заболеваний зимой. Обычно конец октября – начало-середина ноября – это сезонная волна роста заболеваемости такими болезнями. Если накладка, сочетание вспышки коронавируса и эпидемии гриппа, то динамика заболеваемости COVID-19 пойдет гораздо быстрее, поскольку циркуляция инфекции увеличится", - объяснил главный санитарный врач.

Он назвал способ, которым можно будет снизить количество больных и обезопасить от сочетания сразу нескольких инфекций.

"Если снизить коронавирус, должен начаться спад. Не может быть все время только рост. Мы хотим вакцинировать большое количество людей в Украине от гриппа, для того, чтобы предотвратить формирование суперинфекции, то есть микса, сочетания нескольких инфекций. У нас был такой случай в Черновцах, когда грипп наложился на коронавирусную болезнь. Это приводит к стремительному развитию болезни с летальным исходом", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее мы писали о том, что медик назвал главное отличие коронавируса от гриппа и сезонной простуды.

А также рассказывали о том, что Виктор Ляшко назвал основные причины роста заболеваемости коронавирусом в Украине.