Жестокие живодеры в Днепре: за информацию о нелюдях обещают большую сумму денег

В Днепре орудуют живодеры, которые отличаются особой жестокостью. Они отрезают котам лапы. За информацию о нелюдях обещают вознаграждение в 41 тысячу гривен. Животных начали убивать еще в мае, но до сих пор виновные не найдены, написал на своей странице в Facebook заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

"Не надо гневных комментариев в стиле убить их или сделать с ними что-то подобное. Просто прошу максимально распространить информацию. В нашем городе за последнее время прокатилась серия убийств животных. Это началось в мае. Продолжается по сей день. Убийства попросту поражают своей бесчеловечностью и жестокостью. Я очень сомневаюсь, что человек, имеющий хотя-бы микро часть здравого рассудка мог такое сделать. Последние убитые животные были обнаружены на ул. Войцеховича", - написал Лысенко.

Заместитель мэра Днепра просит людей, которым что-либо известно о живодерах, сообщить ему информацию за вознаграждение в размере 41 тысячи гривен.

"Для активизации поиска причастных к этому лиц, за любую информацию которая поможет установить приложивших к этому руку, объявляю вознаграждение в размере моего месячного оклада - 31.000 грн (тридцать одна тысяча гривен) Советы как искать и где ставить камеры - оставьте для обсуждения на кухне. Мне нужна информация. Можете писать мне в ФБ, звонить на горячую линию мэра или предоставить информацию через любых журналистов. Конфиденциальность железобетонно гарантирована", - резюмировал Лысенко.

По словам Михаила, еще один житель города решил добавить 10 тысяч гривен к сумме в 31 тысячу.

Скриншот поста (facebook.com/people/Mykhailo-Lysenko)

Как ранее мы писали, в Днепре люди убили лису и ее детенышей, которые жили на одной из детских площадок города. Удалось спасти только одного лисенка по кличке Руди.

Также мы сообщали, что девушка-живодер устроила в псевдоприюте для собак и кошек настоящую душегубку, замучив до смерти более 20 животных.