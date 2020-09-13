Жестокие убийства под Винницей: местные говорят о маньяке, полиция отрицает

После череды жестоких преступлений с похожим почерком, совершенных в течение года в окрестностях Крыжополя под Винницей, среди местных жителей ширятся слухи о маньяке или банде убийц-грабителей. Убийство женщины и двух мужчин летом 2019-го, изнасилование женщины возле железнодорожного вокзала в ноябре всколыхнули район.

Сестра убитой продавщицы в кафе около Крыжополя 32-летней Елены Брагарник рассказала подробности трагедии, произошедшей в ночь на 24 августа в том году. По ее словам, за сестрой накануне нападения следил незнакомец в черном. Об этом передают "Факты".

Женщина проживала в селе Голубечем и воспитывала двоих детей. На работу обычно добиралась электричкой, через колеи, улицы и закоулки.

"Лена хорошо знала эту дорогу. 23 августа около 22 часов она шла домой и разговаривала по телефону с другом. Вдруг Лена пронзительно закричала в трубку: "Отпустите меня!" Связь оборвалась", - рассказала женщина.

Вызвали полицию и начали поиски. Осматривали огороды, посадки кукурузы, сады, кусты, заброшенные хаты вдоль дороги. Через некоторое время в овраге и зарослях за несколько сотен метров от дороги обнаружили обнаженное тело погибшей.

"Голова в крови, волосы взъерошены, ноги раскинуты. Сломанная челюсть, выбиты зубы, разбитый череп, изувеченный подбородок вбит в черепную коробку… Четыре ножевых удара в сердце. На руке большие синяки, следы пальцев. Возле тела полицейские нашли ее мобильный телефон, разорванные нижнее белье и золотую цепочку. Босоножки тоже были. Золотые украшения не тронули. Украли только 500 гривен", - говорит сестра Елены.

После проведения судмедэкспертизы оказалось, что женщину не изнасиловали. Но родные жертвы считают, что у убийцы или убийц на это не хватило времени из-за переполоха в связи с начавшимися поисками Брагарник.

"Почему и кому Лена кричала: "Отпустите меня?" Может, нападавших было несколько?" - добавила она.

Один односельчанин рассказал, что видел ночью двоих подозрительных мужчин, которые поспешно шли от места убийства к вокзалу. Один - в капюшоне, второй с бородкой. Поисковая собака полиции взяла след к железной дороге и там потеряла его.

За три недели до этого произошло нападение с ограблением на Анатолия Рудько в Крыжополе возле парка. Тогда мужчину жестоко избили и забрали деньги, документы и телефон. Пострадавший попал в реанимацию со следами сильных побоев и ножевыми ранениями.

23 августа около 8 часов он скончался в больнице. Анатолия похоронили 25 августа. В тот же день, когда хоронили убитую женщину из Голубечего.

В июле 2019 года в Крыжополе с вокзала в больницу доставили избитого мужчину, и вскоре он умер в больнице. Это преступление сначала приписывали банде убийц, но в октябре полиция задержала подозреваемого под Одессой. Правоохранители рассказали, что нападавший подкараулил свою жертву в туалете возле вокзала, избил и ограбил.

В конце ноября поздним вечером возле вокзала на 49-летнюю женщину напал неизвестный, который жестоко избил и изнасиловал несчастную. В это время проезжал локомотив, и машинист увидел происходящее и бросился на помощь. Позже он рассказал, что нападавшему на вид около 30-35 лет, рост около 175 см, был одет в темную куртку с капюшоном.

Хотя родные и близкие погибших акцентируют на сходстве преступлений, полиция уверяет в обратном и заявляет, что никакого маньяка нет.

Тогда же полиция обнародовала фоторобот подозреваемого в убийстве Елены Брагарник: возраст - около 40 лет, рост - 180-183 см, одет в темную кофту с длинным рукавом и темные брюки. Год спустя правоохранители заявили, что прошлогодний фоторобот подозреваемого в расправе над молодой женщиной уже не актуален.

"Расследование убийства молодой женщины продолжается. По смерти молодого мужчины установлено, что в больнице он умер от воспаления легких. До сих пор идет следствие по факту нанесения ему телесных повреждений. Дело о смертельном избиении еще одного мужчины на железнодорожном вокзале на рассмотрении в суде. Пока что приговора обвиняемому нет", - заявили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Винницкой области.

Ранее сообщалось, что недавно под Ровно школьник спас студентку от маньяка. Как оказалось, 30-летний задержанный накануне вышел из тюрьмы.

Напомним, что в начале сентября под Киевом задержали серийного насильника, который систематически нападал на женщин, а одну из них - убил.