Жестокая правда о здоровье и жизни жителей СССР: плохо питались и тяжело работали

Питание

В рационе жителей СССР было мало белка, так как качественное мясо или рыба были дефицитом. Не хватало овощей и фруктов. Купить свежие можно было только с весны по осень, а зимой ели в основном консервацию. Вместо полезной пищи в рационе было много углеводов – каши, макароны, хлеб и картошка. Они давали много энергии и сил, но пользы от них почти не было. В советское время люди стремились к тому, чтобы быть сытыми весь день, а об остальном не задумывались.

"Кстати, именно поэтому лучшее советское мороженое считалось таким вкусным – народ жил в перманентном дефиците белка, и любой продукт с молочным протеином казался чем-то невероятно вкусным", - считает блогер.

Спорт

Регулярными физическими упражнениями занимались дети в школе, студенты – на занятиях, а также профессиональные спортсмены. У остальных на это практически не было времени и после окончания института большинство прощались со спортом навсегда. Максимум – утренняя гимнастика, по выходным и праздникам – вылазки на природу.

Отдельные любители посещали бассейн, тренировки по легкой атлетике, катались на лыжах зимой, но их было на самом деле очень мало. Обычное времяпровождение жителей СССР – посиделки на кухне или перед телевизором с газетой.

Медицина

Медицинское обслуживание действительно в большинстве случаев было бесплатным, но отнюдь не качественным. Деньги на нее выделяли из налогов, которые платили граждане. Однако было и хамское отношение к пациентам и невнимательность, и халатность. Часто врачи просто не хотели искать причины недомоганий и лечили симптомы. Именно в этот период стала популярной народная медицина и люди охотнее обращались к бабкам, чтобы полечиться травами и заговорами.

"Из-за отсутствия нормальных лекарств и средств диагностики, народ изобретал собственные методы лечения из подручных средств – которые можно было найти в шкафу, или в огороде", - добавляет Мирович.

Тяжелая работа

Но самой тяжелой у советских людей была работа. Ручная работа была основой экономики страны и поэтому тяжко трудиться приходилось и мужчинам, и женщинам. Они наравне с мужчинами рыли котлованы и укладывали шпалы. Особенным издевательством был "трудовой подвиг", и люди стремились стать передовиками, работали по несколько смен подряд. Почему-то "сгореть" на работе считалось почетным обязательством, так как трудились на пользу коммунизма.

На здоровье людей влияли также и советские предприятия, где условия работы были не просто вредными, а иногда и просто опасными. Заводы строились без всякого учета экологии и города были просто задымлены смогом от выхлопов.