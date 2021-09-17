Жесткие правки к антитабачному законопроекту вредят малому бизнесу, - эксперт

По мнению Ганула, отредактированный антитабачный законопроект №4358, регулирующий работу розничных точек торговли и который парламент планирует рассмотреть во время осенней сессии парламента, является компромиссным и учитывает интересы малого и среднего бизнеса, однако поправки, которые пытаются протолкнуть отдельные нардепы и активисты, вызывают беспокойство.

"Законопроект №4358, который предлагается в осенней повестке дня Верховной рады, является результатом длительной работы, многочисленных изменений за критику и замечания со стороны представителей розничной торговли. Несмотря на свою неидеальность, нынешняя версия №4358 в редакции комитета - в большей степени отвечает интересам легального малого и среднего бизнеса", - добавил эксперт.

В то же время Ганул отмечает недопустимость внесения в законопроект правок с голоса, которые навредят малому бизнесу и приведут к значительным экономическим потерям.

"Малый бизнес обеспокоен, продолжают раздаваться единичные инициативы от отдельных нардепов о введении ограничений выкладки продукции на витрине и других ограничений, которые предварительно уже неоднократно отклонялись профильным комитетом. Торговля без выкладки товара неэффективна. Такой запрет будет стимулировать антиконкурентную среду в пользу сетевых супермаркетов. Будет сознательно предоставлены конкурентные преимущества именно крупному бизнесу. Покупатель пройдет мимо пустого киоска и пойдет в большой сетевой магазин. Мы слышим лоббистов, которые говорят о необходимости запрета выкладки сигарет. Мы видим в этом риски и недопустимость внесения правок с голоса, которые без рассмотрения комитетом и реакции сообщества могут быть проголосованы", - подчеркнул Ганул.

По мнению председателя правления Национальной организации розничной торговли Николая Ганула изменения в регулировании должны быть умеренные, взвешенные, прогнозируемые, чтобы не повлечь, в условиях коронакризиса, новую волну закрытия предприятий, особенно малого бизнеса.

"Количество малого и среднего бизнеса, который занимается розничной торговлей подакцизной группы, как уменьшалась, так и продолжает уменьшаться. На сегодня мы наблюдаем падение около 30% по Украине. А это - уменьшение легальных рабочих мест, соответственно, поступлений в бюджет, ЕСВ, НДС, плата за лицензию, другие платежи", - резюмировал Ганул.