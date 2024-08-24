Жертвують собою заради інших. Астрологи назвали знаки Зодіаку, які схильні до токсичних стосунків

Про кого саме йдеться, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Times of India .

Риби

Співчутливий та мрійливий знак Зодіаку часто вступає в токсичні стосунки, і так може трапитися через їхнє глибоке співчуття та бажання допомогти іншому. Риби від природи люблять турбуватися, прагнуть бачити в інших найкраще, навіть якщо ті демонструють темну свою сторону.

Їхня сильна інтуїція інколи може не працювати через те, що ці знаки видають бажане за дійсне. І тому представники цього символу можуть тривалий час залишатися у токсичних стосунках, сподіваючись що їхній партнер зміниться.

Рак

Емоційний та турботливий символ часто обирає добробут та інтереси рідних, а не свої. Вони потребують безпеки та комфорту, і це може призводити до того, що Раки опиняються у не найкращих стосунках. Вони бояться самотності, а тому докладуть усіх зусиль, аби зберегти вже наявні зв'язки у своєму житті, навіть якщо задля цього доведеться пожертвувати власним щастям.

Терези

Цей знак Зодіаку у стосунках буде шукати гармонії та балансу, проте їхнє прагнення до миру та уникання конфліктів може призвести до нездорових ситуацій. Представники цього символу люблять турбуватися та догоджати іншим, не люблять відкритих суперечок та часто відступають задля того, щоб їхній партнер залишався щасливим.

Нерідко це стає причиною того, що вони жертвують своїми потребами та цінностями. Ці знаки ігнорують власні почуття та намагаються зберегти рівновагу у стосунках, і через це часто їхні потреби так і залишаються проігнорованими іншою стороною.