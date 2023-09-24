Жертви мовчать. Юрист пояснив, як діяти при домаганнях на роботі і як карають порушників

Що робити, якщо ви зазнаєте домагань

Домагання - це дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у стосунках трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування. Відповідне визначення вказане у Законі України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

Якщо працівник чи працівниця зазначає сексуальних домагань, то треба про це повідомити керівництво і звернутись у поліцію.

"Виходячи з судової практики, покарання за сексуальні домагання на роботі є дуже не популярними. Приклади таких випадків майже неможливо знайти у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Причиною цьому, на мою думку, є складність у доведенні такого порушення, а також дуже слабке та недосконале правове регулювання цього питання", - каже Тетеря.

Як можуть покарати порушника

"З огляду на відсутність достатньої чіткості та недвозначності вказаного визначення, довести домагання на роботі дуже складно. Якщо ж таке порушення все-таки буде доведено, порушник може понести цивільну, дисциплінарну, адміністративну та навіть кримінальну відповідальність", - пояснює адвокат.

Цивільна відповідальність може полягати у стягненні компенсації з порушника на користь потерпілої особи матеріальної та/або моральної шкоди. Для цього потерпілій особі необхідно звернутись до суду з відповідним позовом.

Дисциплінарна відповідальність може полягати у застосуванні догани або звільнення порушника з роботи. Разом з тим, прямо у Кодексі законів про працю України така підстава для застосування дисциплінарного стягнення не передбачена.

"Роботодавець зобов'язаний вживати заходів щодо унеможливлення та захисту від випадків сексуальних домагань та інших проявів насильства за ознакою статі. Це передбачено статтею 17 Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", - каже Тетеря.

Якщо у трудовому контракті з працівником або у правилах внутрішнього трудового розпорядку передбачено таку підставу для притягнення до дисциплінарної відповідальності працівника, як сексуальні домагання, то роботодавець може застосувати той чи інший вид дисциплінарного стягнення до порушника, залежно від обставин події.

"Звичайно такі обставини домагання мають бути доведені належним чином. В інших випадках такий захід дисциплінарного стягнення може бути визнаний незаконним та скасований", - додає адвокат.

Залежно від міри небезпеки, яку несуть дії порушника, що кваліфіковані, як сексуальні домагання, останнього може бути також притягнуто до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Що робити при сексуальних домаганнях (інфографіка: jurfem)

Сексуальні домагання можуть кваліфікуватись за ст. 173-2, яка передбачає покарання у вигляді штрафу від 170 до 340 грн або громадських робіт на строк від 30 до 40 годин, або адміністративного арешту на строк до 10 діб. А якщо такі дії повторяться протягом року - розмір покарання подвоїться.

"Найсуворіше покарання передбачено Кримінальним кодексом України в ст. 154, яка передбачає за примушування особи без її добровільної згоди до здійснення акту сексуального характеру. Тоді призначають штраф у розмірі 850 грн або арешт на строк до 6 місяців", - говорить адвокат.

А якщо таке примушування здійснюється особою від якої потерпіла особа матеріально або службово залежна, - покарання за такі дії становить штраф до 17 000 грн або обмеження волі на строк до 2 років.

"Вказані дії поєднані з погрозою знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої особи чи її близьких родичів, або з погрозою розголошення відомостей, що ганьблять її чи близьких родичів, - караються обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той самий строк", - зазначає Тетеря.