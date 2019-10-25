Жертва серийного маньяка: подробности нападения на активистку в Запорожье

Вчера, 24 октября, в Запорожье на ромскую активистку Анжелику Белову было совершено нападение в подъезде ее дома. Мужчина ударил женщину ножом и скрылся с места преступления. Изначально предполагалось, что она пострадала из-за своей деятельности. Позже полиция выяснила, что она стала жертвой маньяка, от которого уже пострадали несколько женщин. Об этом сообщают "Факты".

Пострадавшая является руководителем общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром", а ее муж возглавляет организацию "Антикоррупционное движение Запорожья".

Анжелика Белова (фото: facebook.com/AngellikaLacho)

Белова выжила, но попала в реанимацию. Глава правления организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" Алексей Падченко заявил, что от рук маньяка пострадало как минимум семь молодых женщин.

Маньяк высматривал своих жертв на улице и потом наносил удары острыми предметами. Одну свою жертву он забил до смерти монтировкой.Так стало известно, что преступник ранее уже был судим, и 15 лет провел в заключении за убийство.

В день нападения Белова делала покупки в супермаркете возле дома и не заметила, что за ней следили. В свою очередь, маньяк обратил внимание на свою новую жертву еще в супермаркете.

Анжелика Белова (фото: facebook.com/AngellikaLacho)

В подъезде она заметила мужчину, но ничего плохого не подумала, поскольку посчитала, что он тоже жилец дома. Она шла спокойно, но мужчина напал на нее сзади.

Он нанес глубокие ранения. У Беловой повреждены печень и легкое. После инцидента, она была в сознании и позвонила мужу, который был дома и быстро выбежал и вызвал скорую помощь.

Активистку успешно прооперировали и перевели в обычную палату. Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения в магазине и после этого задержали маньяка.