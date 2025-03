Жерара Депардьє судять за сексуальні домагання: що йому загрожує та коли винесуть вирок

Жерар постав перед судом за звинуваченнями у сексуальних домаганнях над двома жінками - 54 і 34 років - під час зйомок фільму "Зелені віконниці" у Парижі у 2021 році. Так, декораторка знімального майданчика Амелі розповіла, що актор затиснув її між своїми стегнами та схопив за тіло. Сам він не визнав звинувачення. У суді сказав, що дійсно хапав за стегна одну з жінок, але нібито, щоб не послизнутися.

Асистентка режисера, якій нині 34 роки та чиє ім’я не розголошується, повідомила, що Депардьє двічі торкався її сідниць і грудей. Адвокати позивачок назвали актора "сексуальним хижаком" і "жінконенависником", а також відзначили його сварливу поведінку на знімальному майданчику.

На фінальному засіданні 27 березня 2025 року прокурор закликав призначити акторові 18 місяців умовного тюремного ув’язнення та штраф в розмірі 20 000 євро. Він також засудив Депардьє за "повне заперечення і нездатність до самоаналізу".

Колегія з трьох суддів оголосить свій вердикт 13 травня. Якщо 76-річного Жерара Депардьє визнають винним, суд призначить йому відповідне покарання. Попри запит прокурора про умовний термін, він все ще може отримати до п’яти років ув’язнення - це максимальне покарання за таким звинуваченням. Також йому загрожує штраф у розмірі 75 тисяч євро.

