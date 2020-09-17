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Женщину заставили забрать мешок с ногами мужа: детали скандала под Николаевом

Автор: Светлана Мащенко

В больнице Нового Буга женщине выдали на руки мешок с ампутированными ногами мужа

В больнице города Новый Буг Николаевской области женщину заставили забрать ампутированные ноги мужа в пакете. И все потому, что у медицинского учреждения не было денег на утилизацию конечностей.

Женщине позвонили и сказали, что она должна утром прийти в больницу и забрать ноги мужа. Так она и шла с мешком, пока ей не стало плохо и она потеряла сознание, пишет APNews. Позже конечности нашли на одной из волейбольных площадок.

А вот главный врач медучреждения говорит, что ноги забирать не нужно было и вопрос можно было решить обращением в администрацию. И женщина, мол, зря согласилась на это.

"Если возникает такая ситуация, вы идете к заведующему подразделением или к руководителю учреждения. А вы себе на плечи те ноги положили, зачем?" - доказывал свою правоту медик.

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Он также добавил, что в городе был центр утилизации, но его разворовали. А на реконструкцию денег у города нет. А вопрос можно было решить захоронением на кладбище.

Главврач напомнил, что мол операцию мужу то сделали бесплатно, так что грех жаловаться.

В городе Новый Буг женщине выдали ноги мужа в мешке (видео: APNews)

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