Женщина тоже требует тюнинга: экс-супруг Славы из НеАнгелов шокировал сексизмом

Эдгар Каминский возмутил сеть сравнением женщины с автомобилем
Бывший супруг Славы из НеАнгелов пластический хирург Эдгар Каминский шокировал украинок сексистскими заявлениями. На своей странице в Facebook он опубликовал развернутый пост под названием "Сколько стоит идеальная женщина?", где сравнил женщину с автомобилем, который постоянно требует замены масла.
Разместив смету, в которой он указал вид пластической операции и ее стоимость, Каминский пришел к выводу, что "идеальная женщина" стоит от 10 тысяч и до 200 тысяч долларов.
Казалось бы реклама услуг пластического хирурга вызвала страшный шквал критики со стороны украинок, которые обвинили Каминского в цинизме и сексизме.
Слава Каминская с экс-супругом Эдгаром (фото: instagram.com/babaslavka)
"Парни, помните, если ваша любимая девушка постоянно говорит о пластике - назад дороги нет. Это как автомобиль с колоссальным расходом топлива и который требует замены масла каждый месяц", - пишет экс-супруг певицы.
Также он провел параллель между тюнингом авто и пластическими операциями, к которым прибегают женщины, и посоветовал мужчинам не экономить "на качестве".
"Отвезете ли вы свой автомобиль в бюджетное тюнинг-ателье, будете ли экономить на качестве?" - цинично спрашивает Каминский.
Стоит заметить, что после всех этих излияний, Каминский посоветовал мужчинам искать "идеального человека внутри" и перечислил те черты в спутнике жизни, которые "купить, установить, вшить невозможно".
Пользователи сети сочли такой вывод "камнем в огород" бывшей супруги, которая не скрывает, что не раз "пользовалась положением", прибегая к пластической хирургии.
Каминский напоследок посоветовал девушкам "быть тем самым надежным любимым автомобилем, за которым хочется ухаживать, тюнинговать и в который хочется вкладывать деньги, ведь каждый год с конвейера съезжают новые модели".
Скрин: facebook.com/edgar.doctor
Публикация набрала множество комментариев, в котором экс-супруга Славы Каминской раскритиковали за объективизацию женщин.
Скрин: facebook.com/edgar.doctor
Скрин: facebook.com/edgar.doctor
Напомним, Слава Каминская официально расторгла брак с Эдгаром Каминским.
Ранее сообщалось о том, что Эдгара Каминского "разнесли" в сети из-за рассказа про маму.