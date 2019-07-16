Женщина родила за трансформаторной будкой и сбежала: детали ЧП в Киеве

Киевлянка родила прямо посреди улицы и сбежала (фото: Информатор, коллаж: РБК-Украина)

Женщина отрицает, что у нее были роды

В Киеве женщина родила ребенка около трансформаторной будки по адресу улица Славгородская, 3/5 (Дарницкий район). ЧП произошло рано утром 16 июля. Новорожденного обнаружила местная жительница, которая услышала плач. Об этом сообщает Информатор.

Девочка лежала прямо на траве, неподалеку от мусорных баков и электрощитовой. Обнаружившая ребенка женщина около 05:40 утра вызвала экстренные службы.

Когда новорожденную доставили в ближайший роддом по адресу Харьковское шоссе, 121, выяснилось, что буквально перед этим туда привезли женщину с признаками родов и сильным кровотечением.

Киевлянка родила прямо посреди улицы и сбежала (фото: kiev.informator.ua)

Стоит отметить, что женщина все время отрицала, что была беременна и родила ребенка.

В данный момент известно, что жизни ребенка ничего не угрожает. Роженица также находится в больнице после сильной потери крови.

Киевлянка родила прямо посреди улицы и сбежала (фото: kiev.informator.ua)

Правоохранителям удалось выяснить, где живет женщина. Родственники рассказали, что она действительно была беременна. В то утро сказала, что неважно себя чувствует и хочет прогуляться.

Сейчас полицейским предстоит разобраться, что же произошло в тот день, и почему женщина сознательно оставила новорожденного ребенка на улице.

Киевлянка родила прямо посреди улицы и сбежала (видео: YouYube/Информатор)

Ранее мы писали, что украинку Инну Скибенко признали виновной в убийстве 14-месячной девочки в детском саду Израиля и приговорили к длительному тюремному заключению.

А также сообщали о том, что 20-летнего Вадима Онищенко, который исчез на Atlas Weekend в Киеве 11 июля, нашли повешенным в одном из районов столицы.