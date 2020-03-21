Женщина рассказала, как вылечилась от коронавируса: не чувствовала ничего подобного

Коронавирус – опасное респираторное заболевание, которое диагностировано более чем у 200 тысяч человек на планете. В Украине по официальным данным только 26 подтвержденных случаев, поэтому гражданам советуют опираться на опыт других стран. Так, недавно в сети появилась история о том, как 48-летняя американка лично столкнулась с коронавирусной инфекцией.

48-летняя Эми Дрисколл из американского штата Огайо рассказала о победе над коронавирусом. Женщина заболела около недели назад. По словам Эми, все началось с того, что у нее появилась боль в груди, поднялась температура и начался сильный кашель.

"В самом начале болезни я вообще о ней не думала, занималась обычными делами, а через десять часов мне стало действительно плохо. Было трудно дышать, трудно сделать глубокий вдох", – рассказывает американка в интервью Fox News.

Эми Дрисколл (фото: facebook.com/abdriscoll1)

Женщина утверждает, что первые симптомы она почувствовала на работе. На следующий день ее самочувствие снова ухудшилось: женщина проснулась с сильным сердцебиением.

"Грудь болела ужасно. Ощущение было такое, будто ее сжимают в тисках. Никогда не чувствовала ничего подобного. Я с трудом поднималась и спускалась по лестнице. Говорила себе: "Иди и занимайся, чем хочешь". Встаю и понимаю – нет, этого я делать не буду", – признается Эми.

Эми Дрисколл (фото: facebook.com/abdriscoll1)

Сообщается также, что Эми Дрисколл пережила заболевание нормально. Ей не потребовалась госпитализация, поэтому она лечилась в домашнем режиме. Спустя несколько дней кашель прошел, а температура упала до нормального уровня. Тем не менее, женщина по-прежнему жалуется на головную боль и сильную слабость.

Напомним, что в Китае завершили клинические исследования препарата от коронавируса.

Ранее мы писали, что в Украине можно пройти тест на коронавирус дома.