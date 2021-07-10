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У женщин после прививки от коронавируса увеличивается грудь: медики объяснили в чем дело

Автор: Тетяна Самарук

В Норвегии 17-летняя девушка, которая вакцинировался препаратом Pfizer, заявила, что после прививки у нее на размер увеличилась грудь.

Об этом сообщает голландское издание NRK.

Одна из вакцинированных препаратом Pfizer, 17-летняя Эмма из столицы Норвегии Осло написала, что из-за увеличения груди, ей пришлось приобрести бюстгальтер на размер больший.

С чем это связано?

Как объясняют медики, такой эффект может вызвать расширение лимфатических узлов. В частности отмечают, что это обычная реакция организма на введение этой вакцины. Как оказывается, увеличение груди - временное и кратковременное явление.

По словам представителя Норвежского агентства лекарственных средств Стейнари Мадсени, примерно в 10 процентов вакцинированных женщин после первой прививки увеличивались лимфатические узлы. Также у них складывается впечатление, что грудь выросла, хотя на самом деле это не так.

Компания - производитель вакцины Pfizer не исключает, что такой эффект может наблюдаться, но о жалобах по этому поводу в компании не слышали.

Возможные побочные эффекты после вакцинации

По данным ВОЗ, очень часто после вакцинации возникают следующие побочные эффекты:

  • головная боль;
  • боль в суставах и мышцах;
  • боль в месте инъекции;
  • утомление;
  • озноб;
  • лихорадка (чаще всего после введения второй дозы).

Также может возникнуть тошнота и покраснение в месте инъекции.

Редко встречаются такие побочные эффекты как бессонница, боль в конечностях, недомогание, зуд в месте инъекции, увеличение лимфатических узлов.

Побочные эффекты могут возникнуть в течение одного - двух дней после вакцинации и должны исчезнуть через несколько дней.

Ранее мы сообщали, что вакцина CoronaVac в Турции показала эффективность выше 83%.

Также в Pfizer заявили о начало разработки вакцины против "Дельта" штамма коронавирус.

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