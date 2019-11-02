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Жена российского певца примет участие в Танцах со звездами: что известно

STYLERТелешоу    02.11.2019 - 10:02
Жена российского певца примет участие в Танцах со звездами: что известно
Танцы со звездами 2019 (коллаж: РБК-Украина)

11 эфир Танцев со звездами будет полон неожиданностей

Танцы со звездами 2019 продолжают удивлять зрителей приятными сюрпризами. 11 эфир шоу пройдет под слоганом "Возвращение героев". На паркете к парам присоединятся победители и фавориты прошлых лет, а на балконе их будет ждать звездная ведущая "Орла и решки".

Одним из главных сюпризов станет возвращение на сцену легендарной пары - Натальи Могилевской и Влада Ямы, которые в 2007-м заняли на "Танцах" второе место, а в первом сезоне обновленного проекта (2017) певица стала победительницей.

Кроме того в 11 эфире появится певица и ведущая TAYANNA, которая, как многие считают, незаслуженно вылетела первой.

Среди других гест-стар на паркет выйдут Иракли Макацария - ведущий и бизнесмен присоединится к паре Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова. А третьим в в дуэте Остапчук - Гвоздева станет Игорь Ласточкин (с ним Илона Гвоздева победила в прошлом году).

На помощь паре Елены Кравец и Макса Леонова придет юморист и тренер "Лиги смеха" Юрий Ткач.

Жена российского певца примет участие в Танцах со звездами: что известноЖена российского певца примет участие в Танцах со звездами: что известно

Танцы со звездами 2019 (фото: пресс-служба)

На балконе танцевальные пары будет встречать звезда "Орла и решки" Регина Тодоренко, супруга российского певца Влада Топалова, которая специально прилетит в Киев.

Напомним, на проекте осталось всего шесть пар, а последний эфир "Танцев" покинули одни из фаворитов - Даниэль Салем и Юлия Сахневич.

11 выпуск Танцев со звездами можно будет увидеть в вечернем эфире воскресенья, 3 ноября.

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