Жена Болдуина впервые прокомментировала гибель украинки Хатчинс: "разбитое сердце"

Гилария Болдуин впервые прокомментировала роковой случай во время съема фильма "Ржавчина". В частности, жена Алека Болдуина выразила соболезнования семье погибшей операторши-украинки Галины Хатчинс.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Женщина написала, что ее сердце вместе с родными Галины Хатчинс. Также она добавила, что все пережили большой шок.
"Мое сердце с Галиной. Ее мужем. Ее сыном. Их семьей и близкими. И моим Алеком. У меня нет слов. Разбитое сердце. Потеря. Поддержка", – написала она.
Кроме того, Гилария подчеркнула, что невозможно выразить, какой шок и душевную боль люди пережили после этой трагедии.
Гилария Болдуин с мужем (instagram.com/hilariabaldwin)
В четверг, 21 октября, знаменитый голливудский актер 63-летний Алек Болдуин застрелил оператора украинку во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико (США).
Отмечается, что режиссер Соуза стоял позади украинки, и тоже был ранен, но легко.
Оружие Болдуину дал помощник режиссера, который сказал, что оно" холодное", то есть безопасное и в нем нет никаких патронов.
У 42-летней Галины Хатчинс остался муж и сын Андросом.
Галина Хатчинс с семьей (instagram.com/mhutchins777)
Ранее мы сообщали о новые подробности убийства украинки в Голливуде.
Также мы писали, что Болдуин пришел на закрытую церемонию прощания с погибшей во время съемок Хатчинс.