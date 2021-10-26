Жена Болдуина впервые прокомментировала гибель украинки Хатчинс: "разбитое сердце"

Женщина написала, что ее сердце вместе с родными Галины Хатчинс. Также она добавила, что все пережили большой шок.

"Мое сердце с Галиной. Ее мужем. Ее сыном. Их семьей и близкими. И моим Алеком. У меня нет слов. Разбитое сердце. Потеря. Поддержка", – написала она.

Кроме того, Гилария подчеркнула, что невозможно выразить, какой шок и душевную боль люди пережили после этой трагедии.

Гилария Болдуин с мужем (instagram.com/hilariabaldwin)

Что известно о гибели украинки

В четверг, 21 октября, знаменитый голливудский актер 63-летний Алек Болдуин застрелил оператора украинку во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико (США).

Отмечается, что режиссер Соуза стоял позади украинки, и тоже был ранен, но легко.

Оружие Болдуину дал помощник режиссера, который сказал, что оно" холодное", то есть безопасное и в нем нет никаких патронов.

У 42-летней Галины Хатчинс остался муж и сын Андросом.

Галина Хатчинс с семьей (instagram.com/mhutchins777)