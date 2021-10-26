ru ua
Вт, 26 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Жена Болдуина впервые прокомментировала гибель украинки Хатчинс: "разбитое сердце"

Новина українською →
Вторник 26 октября 2021 14:50
Жена Болдуина впервые прокомментировала гибель украинки Хатчинс: "разбитое сердце" Жена Болдуина высказалась о гибели украинки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Гилария Болдуин впервые прокомментировала роковой случай во время съема фильма "Ржавчина". В частности, жена Алека Болдуина выразила соболезнования семье погибшей операторши-украинки Галины Хатчинс.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Женщина написала, что ее сердце вместе с родными Галины Хатчинс. Также она добавила, что все пережили большой шок.

"Мое сердце с Галиной. Ее мужем. Ее сыном. Их семьей и близкими. И моим Алеком. У меня нет слов. Разбитое сердце. Потеря. Поддержка", – написала она.

Кроме того, Гилария подчеркнула, что невозможно выразить, какой шок и душевную боль люди пережили после этой трагедии.

Жена Болдуина впервые прокомментировала гибель украинки Хатчинс: &quot;разбитое сердце&quot;

Гилария Болдуин с мужем (instagram.com/hilariabaldwin)

Что известно о гибели украинки

В четверг, 21 октября, знаменитый голливудский актер 63-летний Алек Болдуин застрелил оператора украинку во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико (США).

Отмечается, что режиссер Соуза стоял позади украинки, и тоже был ранен, но легко.

Оружие Болдуину дал помощник режиссера, который сказал, что оно" холодное", то есть безопасное и в нем нет никаких патронов.

У 42-летней Галины Хатчинс остался муж и сын Андросом.

Жена Болдуина впервые прокомментировала гибель украинки Хатчинс: &quot;разбитое сердце&quot;

Галина Хатчинс с семьей (instagram.com/mhutchins777)

Ранее мы сообщали о новые подробности убийства украинки в Голливуде.

Также мы писали, что Болдуин пришел на закрытую церемонию прощания с погибшей во время съемок Хатчинс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алек Болдуин
LITE
День Иверской иконы Божией Матери: что нельзя делать в праздник, приметы
День Иверской иконы Божией Матери: что нельзя делать в праздник, приметы