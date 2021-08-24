Жена Андрея Шевченко опозорилась с Днем Независимости Украины: я поспешила

Кристен даже не обратила внимание, что на открытке стояла дата "24 августа". Через несколько часов жена Шевченко поняла, что допустила ошибку и поздравила украинцев с Днем флага.

"Вероятно, я поздравила раньше, чем надо. С днем флага Украины", – написала супруга бывшего тренера украинской сборной по футболу.

Напомним, что Кристен Пазик - американская и британская модель. Пазик вышла замуж за украинского футболиста Андрея Шевченко в июле 2004 года. У пары четверо сыновей: Джордан, Кристиан, Александр и Райдер.