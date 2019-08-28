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Ждите, скоро похолодает: Укрзализныця шокировала пассажиров "новой услугой"

STYLERЖизнь    28.08.2019 - 13:26
Ждите, скоро похолодает: Укрзализныця шокировала пассажиров "новой услугой"
Укрзализныця угодила в скандал (коллаж: РБК-Украина)

Укрзализныця вновь "обрадовала" пассажиров сервисом

Укрзализныця вновь угодила в скандал из-за сломанного кондиционера и невыносимого пекла в вагоне. А начальник поезда вместо того, чтобы решать проблему, своеобразно обнадежил пассажиров.

На перевозчика пожаловалась пассажир поезда Юлия Павловская на своей странице в Facebook.

Девушка рассказала, что сотрудники Укрзализныци решили открыть дверь вагона движущегося поезда, чтобы немного "проветрить" возмущающихся пассажиров.

Ну а начальник поезда посоветовал задыхающимся от невыносимой жары в раскаленном металлическом вагоне пассажирам просто подождать ночи, тогда и температура в вагонах спадет.

"Новая услуга от Укрзализныци! Зачем нужен кондиционер, если можно просто открыть двери? А самое главное что начальник поезда умеет успокоить и поддержать людей фразой "Я не я, и лошадь не моя! Ждите скоро будет ночь, похолодает и у вас в вагонах температура спадет", - написала девушка.

Новая услуга от Укрзализныця! Зачем нужен кондиционер если можно просто открыть двери? А самое главное что начальник поезда умеет успокоить и поддержать людей фразой Я не я и лошадь не моя! Ждите скоро будет ночь, похолодает и у Вас у вагонах температура спадёт. Мне жаль тех людей которые едут с детьми, старых людей и тех у кого проблемы со здоровьям. Ганьба... Мне очень жаль... Как могут запустить поезд, не проверив его на исправность...

Опубліковано Юльчик Павловською Неділя, 25 серпня 2019 р.

Укрзализныця угодила в скандал (видео: facebook.com)

Юлия в недоумении от того, что перевозчик пускает поезда, не проверив заранее их исправность.

"Мне жаль тех людей которые едут с детьми, старых людей и тех, у кого проблемы со здоровьям. Ганьба... Мне очень жаль... Как могут запустить поезд, не проверив его на исправность..." - пишет девушка на своей странице.

Ждите, скоро похолодает: Укрзализныця шокировала пассажиров &quot;новой услугой&quot;

Укрзализныця угодила в скандал (скрин: facebook.com)

Пользователи сети в своих комментариях поддержали девушку.

"Как и на все в этой стране всем на**ать", - написал один из комментаторов.

"Ага, только если синий выпадет, а там качает конкретно, то тот начальник сядет вместе с проводником", - возмутился пользователь.

Ждите, скоро похолодает: Укрзализныця шокировала пассажиров &quot;новой услугой&quot;

Укрзализныця угодила в скандал (скрин: facebook.com)

К слову, в Укрзализныце рассказали, должны ли пассажиры убирать постель и заодно пожаловались на регулярное воровство постельных принадлежностей, которое совершают пассажиры.

А совсем недавно сотрудники Укрзализныци отличились грубым обращением с ребенком-инвалидом.

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Новости Украины Укрзализныця
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