Ждите грозы: синоптики рассказали, в каких областях жара начнет отступать

Погода в Украине на выходных будет очень жаркой практически по всей территории страны. Некоторым областям синоптики обещают кратковременные грозы и небольшое понижение температуры воздуха.

В субботу, 8 августа, на востоке страны сухо и солнечно. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +17 +21 градус. Днем столбики термометров поднимутся до +28 +31 градуса.

В южных областях без осадков, небольшая облачность. Ночью +20 +22 градуса, днем ожидается от +32 до +35 градусов. В Крыму сухо, ночью +20 +22 градуса, днем от +31 до +33 градусов.

В восточных областях небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночью +15 +17 градусов, днем прогреется до +27 +29 градусов.

На западе страны ожидаются кратковременные грозовые дожди во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях и на Закарпатье, в остальных областях – сухо. Температура воздуха ночью составит +15 +18 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

В центральных областях сухо, небольшая облачность. Ночная температура будет колебаться в пределах +16 +18 градусов, дневная от +28 до +30 градусов.

В Киеве 8 августа ожидается сухая погода, без осадков. Ночью +16 +18 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 8 августа

В воскресенье, 9 августа, на востоке Украины, в центре и на севере без осадков, небольшая облачность. Температура ночью от +15 до +17 градусов, днем столбики термометров покажут от +26 до +29 градусов.

В южных областях солнечно и ясно, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе +18 +20 градусов. Днем воздух прогреется до +29 +31 градуса. В Крыму сухо, без осадков. Ночью +19 +21 градус, днем от +29 до +31 градуса.

На западе синоптики обещают грозы во всех областях, кроме Закарпатья. Ночная температура воздуха опустится до +14 +16 градусов, днем также будет прохладнее, +25 +27 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 9 августа

Настоящая прохлада посетит Украину только в середине следующей недели. По прогнозу Украинского гидрометцентра, кратковременные дожди с грозами ожидаются во всех областях страны в среду, 12 августа. Температура воздуха начнет снижаться до +23 +26 градусов, высокой она останется только в южных областях, до +31 градуса.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о сезоне затяжных дождей.