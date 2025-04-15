Жартували над Трампом, а образили зірку "Білого лотоса": як скетч SNL опинився в центрі скандалу

Зірка третього сезону серіалу "Білий лотос" (The White Lotus) Еймі Лу Вуд назвала скетч шоу Saturday Night Live (SNL), у якому її зобразили з великими штучними зубами, "грубим і несмішним", а згодом була помічена у сльозах.

Детальніше про реакцію акторки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram .

Що відомо про жарт над Еймі Лу Вуд

Американська комедійна програма SNL презентувала скетч під назвою "The White Potus", у якому висміювали президента США Дональда Трампа та його команду під час відпочинку у вигаданому готелі. Акторка програми Сара Шерман зобразила героїню Челсі з перебільшеними штучними зубами та карикатурним британським акцентом.

Як SNL зобразили Еймі Лу Вуд (скриншот)

Пародія була спрямована на зовнішність акторки, особливо на її природні зуби, що викликало обурення у Вуд. Британка назвала жарт "грубим і несмішним", чим спровокувала обговорення в мережі.

Як Еймі Лу Вуд розкритикувала жарт

У серії дописів в Instagram Еймі написала, що добре ставиться до жартів над нею, але "якщо це зроблено розумно та з добрим наміром". Вона наголосила, що варто обирати менш примітивний спосіб.

"У мене великі проміжки в зубах, а не погані зуби. Решта скетчу була знущанням. Я була єдиною, кого образили", - заявила вона.

Вона сказала, що не ненавидить Сару Шерман, але не підтримує саму концепцію пародії. Також акторка погодилася з коментатором, який описав скетч як "гострий і смішний", поки той не "перетворився на мізогінію 1970-х років".

31-річна зірка зазначила, що після того, як вона поділилася своєю критикою, отримала вибачення від SNL.

Еймі Лу Вуд про жарти над зовнішністю (фото: instagram.com/aimeelouwood)

Як відреагували в мережі

Вуд отримала тисячі повідомлень в підтримку, зокрема від Кари Делевінь, дочки Міка Джаггера Джорджії Мей та інших. Користувачі ділились й власними історіями про подібні образливі жарти. Багатьох надихнула сміливість відкрито критикувати насмішки над зовнішністю. Акторка, до речі, часто отримувала питання про свої зуби, і такі розмови її засмучували, оскільки відвертали увагу від професійної діяльності.

Днями зірку також помітили у сльозах під час прогулянки. ЗМІ одразу припустили, що так вона реагує на насмішки про зовнішність. Проте вона спростувала подібні теорії та наголосила, що причиною сліз був не жарт, а зовсім інша історія.