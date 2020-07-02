Жара и жуткие ливни: области, которые пострадают от непогоды

Погода в Украине в пятницу, 3 июля, ожидается неоднозначная. Часть страны накроет сильной жарой, местами до +35 градусов, а часть – снова будет заливать сильными дождями с грозами.

На востоке Украины ожидается солнечная и ясная погода. Ночная температура воздуха составит +17 +21 градус, днем столбики термометров поднимутся до +31 +33 градусов, в Днепре, Луганской и Донецкой областях ожидается +34 +35 градусов.

В южных областях без осадков, сухая и солнечная погода. Ночью в регионе от +18 до +21 градуса, днем прогреется до +33 +35 градусов, в Одессе от +29 до +31 градусов. В Крыму осадки не прогнозируются, сухо и солнечно. Ночью +20 +22 градуса, днем +31 +33 градуса.

На севере Украины синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Ночная температура воздуха будет колебаться от +17 до +19 градусов, днем прогреется до +30 +32 градусов.

Западные области снова накроет дождями с грозами, сильные ливни прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской областях и на Закарпатье. Ночная температура воздуха опустится до +16 +18 градусов, днем столбики термометров покажут от +23 до +26 градусов, местами прогреется до +27 +30 градусов.

В центральной части страны будет сухо и солнечно, без осадков. Ночью от +17 до +19 градусов, днем от +30 до +34 градусов.

В Киеве 3 июля ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха составит +18 +20 градусов, днем столбики термометров покажут от +32 до +34 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 3 июля

В субботу грозы и дожди захватят западные, северные, центральные области страны, а также Киев. В воскресенье непогода охватит большую часть страны, сухо будет только на юге и частично на востоке страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев предупредили об усилении жары во многих областях.

А также рассказывали о том, что в Украину идет опасная погода, обещают шквалы и град.