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Жара и сильные грозы: где температура стремительно пойдет вверх

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Пятница 14 мая 2021 20:30
Жара и сильные грозы: где температура стремительно пойдет вверх Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в субботу, 15 мая, ожидается в большинстве регионов теплая и даже местами жаркая. Однако часть областей накроет сильными грозами.

Что ждать от погоды в ближайшие сутки, рассказали в Украинском гидрометцентре.

На востоке страны ожидается повышение температуры воздуха и сухая погода, без осадков. Ночью в регионе от +11 до +15 градусов, днем столбики термометров покажут от +22 до +27 градусов.

В южных областях солнечно и сухо, осадки не прогнозируются. Ночная температура будет колебаться в пределах + 11 +13 градусов, днем прогреется до +23 +25 градусов, в Одессе немного прохладнее, +21 +23 градуса. В Крыму без осадков, солнечно. Ночью +11 +13 градусов, днем +22 +24 градуса.

На севере страны синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ночью +11 +13 градусов, днем потеплеет до +22 +24 градусов.

Грозы накроют все области западной части страны, местами возможны кратковременные дожди. Ночная температура составит от +10 до +13 градусов. Днем ожидается от +20 до +22 градусов, прохладнее будет только на Закарпатье, от +16 до +18 градусов.

В центральной части страны будет сухо и солнечно, без осадков. Ночью +11 +13 градусов, днем от +22 до +24 градусов.

В Киеве 15 мая синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ночью в столице от +10 до +12 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

Жара и сильные грозы: где температура стремительно пойдет вверх

Карта погоды в Украине на субботу, 15 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики пообещали украинцам затяжной период дождей.

А также мы рассказывали о том, что синоптик удивила прогнозом погоды на выходные.

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