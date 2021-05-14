Жара и сильные грозы: где температура стремительно пойдет вверх

Погода в Украине в субботу, 15 мая, ожидается в большинстве регионов теплая и даже местами жаркая. Однако часть областей накроет сильными грозами.

Что ждать от погоды в ближайшие сутки, рассказали в Украинском гидрометцентре.

На востоке страны ожидается повышение температуры воздуха и сухая погода, без осадков. Ночью в регионе от +11 до +15 градусов, днем столбики термометров покажут от +22 до +27 градусов.

В южных областях солнечно и сухо, осадки не прогнозируются. Ночная температура будет колебаться в пределах + 11 +13 градусов, днем прогреется до +23 +25 градусов, в Одессе немного прохладнее, +21 +23 градуса. В Крыму без осадков, солнечно. Ночью +11 +13 градусов, днем +22 +24 градуса.

На севере страны синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ночью +11 +13 градусов, днем потеплеет до +22 +24 градусов.

Грозы накроют все области западной части страны, местами возможны кратковременные дожди. Ночная температура составит от +10 до +13 градусов. Днем ожидается от +20 до +22 градусов, прохладнее будет только на Закарпатье, от +16 до +18 градусов.

В центральной части страны будет сухо и солнечно, без осадков. Ночью +11 +13 градусов, днем от +22 до +24 градусов.

В Киеве 15 мая синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ночью в столице от +10 до +12 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 15 мая