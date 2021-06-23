Жара не отступает и припекать будет еще сильнее: где будет самая высокая температура

Погода в Украине в четверг, 24 июня, ожидается жаркая почти во всех областях страны. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Где будет самая высокая температура и кому стоит ожидать дождей, рассказали в Украинском гидрометцентре .

На востоке осадки не прогнозируются, ожидается сухая погода с небольшой облачностью. Ночью в регионе от +19 до +22 градусов, днем в большинстве областей температура поднимется до +35 градусов.

В южной части страны температура воздуха немного поднимется, но синоптики прогнозируют грозы и ливни. Ночью ожидается от +18 до +20 градусов. Днем от +28 до +32 градусов. В Крыму пройдут грозы, ночью +18 +20 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

На севере страны небольшая облачность, без осадков. Ночью +18 +20 градусов, днем от +33 до +35 градусов.

В западной части страны грозами накроет почти все области, сухо будет только на Закарпатье и в Хмельницком. Ночью в регионе от +17 до +21 градуса. Днем ожидается от +31 до +34 градусов, местами до +35 градусов.

В центральной части страны без осадков, небольшая облачность. Ночью +19 +21 градус, днем от +31 до +34 градусов.

В Киеве 24 июня ожидается сухая и ясная погода, возможна небольшая облачность. Ночью в столице от +20 до +22 градусов, днем от +32 до +34 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 24 июня

Когда спадет жара

Некоторое ослабление жителям Украины пообещала синоптик Наталка Диденко в субботу и воскресенье. Однако температура не упадет на востоке страны, в Днепре и Запорожье.

"В субботу-воскресенье в Украину придет атмосферный фронт из Западной Европы, который принесет больше дождей и небольшое ослабление жары везде, кроме востока Украины, Днепропетровской области и Запорожья", - написала синоптик.

Со вторника, 29 июня, температура воздуха начнет опускаться почти во всех регионах Украины, но сильной прохлады ждать не стоит, прогнозируется от +25 до +29 градусов. Также возможно увеличение дождей и грозы.