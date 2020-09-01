Жара и духота: где украинцы будут страдать больше всего (карта)

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в большинстве регионов будет очень опасной

Погода в Украине в среду, 2 сентября, будет неоднозначной. Часть страны накроет резким похолоданием и проливными дождями, а часть будет во власти сухого и жаркого антициклона.

На востоке страны ожидается сухая и жаркая погода, возможна небольшая облачность, без осадков. Ночная температура будет колебаться в пределах +15 +18 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +31 +33 градусов, в Днепре и Донецкой области до +33 +35 градусов.

Юг Украины также накроет сильной жарой и духотой. Ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +16 до +20 градусов, днем температура воздуха достигнет +31 +34 градусов, в Николаеве до +36 градусов. В Крыму сухо и солнечно, ночью +17 +19 градусов, днем +31 +33 градуса.

В северных областях синоптики прогнозируют сухую и жаркую погоду, без осадков. Ночью в регионе +16 +18 градусов, днем ожидается от +31 до +33 градусов.

Западные области затянет дождями, местами возможны ливни и грозы. Температура воздуха сильно упадет, в ночное время до +13 +16 градусов, днем столбики термометров поднимутся не выше +22 +25 градусов.

В центральных областях страны будет жарко и сухо, осадки не прогнозируются. Ночью +16 +19 градусов, днем воздух прогреется до +33 +35 градусов.

В Киеве 2 сентября ожидается сухая погода, без осадков. Ночью +18 +20 градусов, днем температура поднимется до +31 +33 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 2 сентября

Как отметил народный синоптик Леонид Горбань в комментарии для издания "Апостроф", высокая температура воздуха в Украине продержится только первую половину сентября, а потом начнет холодать. В третьей декаде сентября дневная температура воздуха составит +20 градусов, а ночью местами возможно до +4 градусов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики предсказали украинцам аномальную осень и зиму.