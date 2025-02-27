"Жахливі новини": зірки серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" відреагували на смерть Мішель Трахтенберг

Актори з "Баффі - винищувачка вампірів" відреагували на смерть Мішель Трахтенберг

Так, Елісон Ганніган, яка грала в серіалі Віллоу Розенберг, показала спільні фото з Мішель і з сумом висловилася про її смерть. За словами актриси, Трахтенберг несла в собі енергію любові.

"Я глибоко засмучена новиною про смерть Мішель. Вона принесла енергію любові на знімальний майданчик "Баффі". Мої думки з сім'єю і друзями Мішель", - написала Елісон.

А Девід Боріаназ, який грав у "Баффі" Енджела (Ангела), репостнув новину про смерть Мішель у Stories.

"Так сумно... Жахливі новини. Спочивай з миром, молимося за неї та її сім'ю", - написав актор.

Зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" відреагував на смерть Мішель Трахтенберг (скріншот)

Актор Джеймс Марстерс, який грав у серіалі вампіра Спайка, залишив на згадку про Мішель емоційний пост.

"Ми втратили прекрасну душу. Мішель була неймовірно розумною, завзято смішною і дуже талановитою. Вона померла занадто молодою і залишила після себе безліч людей, які знали та любили її. Моє серце з її сім'єю, які є хорошими людьми та переживають найбільшу втрату, яку тільки можна винести. Я сподіваюся, що кожен зможе дати їм можливість зцілитися в цей найважчий час. Спочивай з миром, Мішель. Тебе не вистачає", - написав він.

А ось Сара Мішель Геллар, яка грала головну роль у серіалі "Баффі - винищувачка вампірів", поки що не стала публічно коментувати смерть колеги. Через це її навіть почали критикувати. Деякі юзери стверджують, що Сарі "варто було" висловитися про Мішель, щоб віддати "данину поваги".

Мішель і Сара в серіалі (скріншот)

Однак інші коментатори захищають акторку від хейту і стверджують, що публічний пост з сумними словами не завжди є щирим, сама акторка може переживати смерть колеги без публічності.

Що відомо про смерть Мішель Трахтенберг

Американська актриса Мішель Трахтенберг, відома за ролями в серіалах "Баффі - винищувачка вампірів" і "Пліткарка", а також у фільмі "Євротур", померла у віці 39 років. Її тіло було виявлено вранці 26 лютого 2025 року в елітному житловому комплексі One Columbus Place у Нью-Йорку.

Нещодавно акторка перенесла операцію з пересадки печінки, проте офіційна причина смерті поки не розголошується. Мішель Трахтенберг (фото: Getty Images)

Мішель Трахтенберг народилася в сім'ї іммігрантів: батько був німцем, а мати - уродженкою Одеси. Свою кар'єру вона почала з ролі в серіалі "Всі мої діти", що стало важливим кроком у її професійному зростанні. У 15 років вона отримала роль у серіалі "Баффі - винищувачка вампірів", що принесло їй популярність серед глядачів.

Переломним моментом стала роль у молодіжній комедії "Євротур", де вона зіграла сестру-близнюка одного з головних героїв. Після успіху в "Євротурі" Мішель продовжила кар'єру, зокрема, в серіалі "Пліткарка", де виконувала роль Джорджини Спаркс. Мішель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

Останніми місяцями шанувальники висловлювали стурбованість станом здоров'я акторки через її зовнішній вигляд на фотографіях у соціальних мережах. Однак у січні минулого року Мішель запевнила своїх підписників, що вона "щаслива і здорова", і не вдавалася до пластичних операцій.

Зовсім недавно стало відомо, що актриса може повернутися на екрани. Подейкували про те, що серіал про Баффі отримає продовження.

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