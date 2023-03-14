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Жахливі кадри: Світлана Тарабарова показала, як росіяни обстріляли її рідну школу у Херсоні

Фото: Світлана Тарабарова показала свою школу у Херсоні (instagram-com-tarabarova)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Світлана Тарабарова - родом із Херсона. Після деокупації міста військові РФ продовжують нещадно його обстрілювати з усіх боків. Від росіян постраждала і школа у місті, де колись навчалася виконавиця.

У Instagram-stories Світлана поділилася жахливими кадрами обстрілу навчального закладу у своєму рідному місті.

Що зробили росіяни зі школою Тарабарової

Співачка поділилася своїм болем, який відгукується кожному українцю, адже окупанти не шкодують нічого та нікого в Україні.

"Тим часом ці тварюки продовжують знищувати все, що ми любимо. Моя школа, моє дитинство, мій Херсон! Вибачте, не витримала. Молюся за життя і дякую кожному захиснику щодня. Стіни відбудуємо, головне - життя. Свобода. Україна", - написала Тарабарова.

Тарабарова показала обстріл школи в Херсоні, де навчалася (instagram.com/tarabarova)

Батьки Тарабарової жили в окупації

Нагадаємо, що зовсім недавно Світлана забрала з Херсона своїх батьків, котрим довелося жити в жаху окупації.

Рідні співачки перебували у Херсоні майже 11 місяців.

Нагадаємо, що вагітна Тарабарова захопила ніжним відео із дітьми.

А також ми повідомляли, що Тарабарова показувала, як її 4-річний син зворушливо звернувся до ЗСУ.

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Світлана Тарабарова