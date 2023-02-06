"Жахливі бої: волонтер терміново просить допомогти ЗСУ у Бахмуті

Військовим у Бахмуті, де зараз тривають запеклі бої, терміново потрібні приціли.
Терміновий збір коштів оголосила відомий волонтер Наталія Юсупова на Facebook.
"Бахмут. Жахливі бої. Окупанти намагаються прорвати нашу оборону Терміново ще два приціли 83 тис. 27 тисяч є. Дуже прошу!" - написала волонтер.
Пайпал – pp@nataliiayusupova.name
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
До речі, військові показали потужний удар росіянам на Бахмутському напрямку.