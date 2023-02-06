"Жахливі бої: волонтер терміново просить допомогти ЗСУ у Бахмуті

Військовим у Бахмуті, де зараз тривають запеклі бої, терміново потрібні приціли.

Як допомогти захисникам

"Бахмут. Жахливі бої. Окупанти намагаються прорвати нашу оборону Терміново ще два приціли 83 тис. 27 тисяч є. Дуже прошу!" - написала волонтер.

Реквізити для допомоги

Пайпал – pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

У Бахмуті йдуть важкі бої (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)