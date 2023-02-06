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"Жахливі бої: волонтер терміново просить допомогти ЗСУ у Бахмуті

Новость на русском →
Понеділок 06 лютого 2023 08:01
"Жахливі бої: волонтер терміново просить допомогти ЗСУ у Бахмуті Військовим у Бахмуті потрібні приціли (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Військовим у Бахмуті, де зараз тривають запеклі бої, терміново потрібні приціли.

Терміновий збір коштів оголосила відомий волонтер Наталія Юсупова на Facebook.

Як допомогти захисникам

"Бахмут. Жахливі бої. Окупанти намагаються прорвати нашу оборону Терміново ще два приціли 83 тис. 27 тисяч є. Дуже прошу!" - написала волонтер.

Реквізити для допомоги

Пайпал – pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

&quot;Жахливі бої: волонтер терміново просить допомогти ЗСУ у БахмутіУ Бахмуті йдуть важкі бої (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

До речі, військові показали потужний удар росіянам на Бахмутському напрямку.

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Збройні сили України