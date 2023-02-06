"Жахливі бої: волонтер терміново просить допомогти ЗСУ у Бахмуті
Військовим у Бахмуті потрібні приціли (колаж РБК-Україна)
Військовим у Бахмуті, де зараз тривають запеклі бої, терміново потрібні приціли.
Терміновий збір коштів оголосила відомий волонтер Наталія Юсупова на Facebook.
Як допомогти захисникам
"Бахмут. Жахливі бої. Окупанти намагаються прорвати нашу оборону Терміново ще два приціли 83 тис. 27 тисяч є. Дуже прошу!" - написала волонтер.
Реквізити для допомоги
Пайпал – pp@nataliiayusupova.name
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
У Бахмуті йдуть важкі бої (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)
До речі, військові показали потужний удар росіянам на Бахмутському напрямку.