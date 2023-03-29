Зґвалтування на Закарпатті: голова громади розповів про "покарання" хлопців і ставлення місцевих до скандалу

Він зазначив, що мати двох братів-ґвалтівників раніше працювала бухгалтером у відділі освіти місцевої ради. 28 березня вона звільнилася.

Глава громади додав, що знайомий з нею, але спілкувався рідко - близько одного чи двох разів на тиждень - по робочих питаннях.

Грига також повідомив, що розмовляв із її чоловіком-військовим, який нещодавно повернувся з фронту, отримавши контузію.

За його словами, цю ситуацію в родині не обговорювали. Також батьки ґвалтівників не розповідали, чи зазнають зараз тиску з боку сусідів на тлі скандалу.

Щодо трьох фігурантів справи про групове зґвалтування, то всі вони з вересня 2021 року до школи не ходили. Після арешту хлопці були у слідчому ізоляторі, а вже потім відправлені під домашній арешт.

Згідно з рішенням суду, вони навчалися на дистанційці. Домашні завдання отримували електронною поштою батьків.

Також Грига розповів, що всім трьом було заборонено користуватись мобільниками.

Що стосується ставлення місцевих жителів до цієї резонансної історії зі зґвалтуванням та скандальним вироком, то більшість жителів підтримують прагнення батька постраждалої дівчинки домогтися справедливого покарання для кривдників доньки.

"Більшість підтримують батька, щоб йшов до кінця", - сказав голова громади.

Він переконаний, що резонанс навколо історії з вироком трьом хлопцям-ґвалтівникам, яким замість реального терміну дали умовне покарання, допоможе домогтися справедливості.

Грига додав, що особисто він також за це вболіває, "щоб наші діти вірили у правосуддя і не боялися ходити вулицею".

Відео: голова громади на Закарпатті розповів про ставлення місцевих жителів до гучного скандалу щодо вироку ґвалтівникам