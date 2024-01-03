Земна куля може стати ще спекотнішою: кліматологи зробили шокуючий прогноз на 2024 рік

2024 стане більш спекотним

Більшість 2023 року величезні ділянки океанів Землі були рекордно теплими й знадобляться місяці, щоб звільнити це тепло. Інтенсивний епізод кліматичного явища Ель-Ніньо, що викликає потепління планети, наближається до свого піку, і востаннє це призвело до рекордного потепління на планеті у 2016 році.

Це говорить, що не буде неминучого уповільнення сплеску глобального потепління, яке посилило багаторічну тенденцію, пов'язану з викидами викопного палива.

За даними Метеорологічного бюро Великобританії, цього може бути достатньо, щоб уперше за рік підняти середню планетарну температуру більш ніж на 1,5 градуса Цельсія (2,7 градуса за Фаренгейтом) вище за доіндустріальний рівень XIX століття.

В останні місяці планета підійшла ближче, ніж будь-коли, до цього жахливого порога, надавши перше уявлення про світ, де стійкий рівень тепла сприятиме новим екстремальним погодним явищам.

Але такі кліматичні тенденції важко передбачити з точністю. Зрештою, на початку 2023 року вчені передбачали, що рік закінчиться як один із найтепліших за всю історію планети. Вони не очікували, що це створить багато нових прецедентів - і з рекордним розмахом.

За словами директора Служби зі зміни клімату ЄС Карла Буонтемпо, ми знаходимося на незвіданій території та насправді не знаємо, що станеться далі.

Що таке Ель-Ніньо

Відомо, що Ель-Ніньо підвищує планетарні температури на кілька десятих градусів за Цельсієм, що є пристойним запасом для усередненої глобальної статистики. Це пов'язано з тим, що температура поверхні в центральній та східній частині Тихого океану вища за середню, а ці води виділяють тепло та пару в атмосферу.

Ель-Ніньо зазвичай триває рік або менше, досягаючи піку в зимові місяці й потім зникаючи навесні. Хоча вчені стверджують, що не існує двох однакових явищ Ель-Ніньо, кожне з них вносить деяку передбачуваність у глобальні кліматичні моделі, як деякі інші планетарні явища.

Нинішнє Ель-Ніньо, яке почалося в червні, вважається сильним і може досягти свого піку як історично потужний епізод у найближчі тижні чи місяці. Воно могло б зрівнятися з сильним Ель-Ніньо, яке розпочалося на початку 2015 року, досягло піку у грудні того ж року і вщухло до червня 2016 року, що призвело до того, що 2016 став рекордним глобальним потеплінням.

Якщо тенденція збережеться і цього разу, то рекордне потепління, яке зберігалося протягом останніх шести місяців, підніметься ще вищим у першій половині 2024 року.

Чому підвищуватиметься температура

Одна з причин, через яку ефект потепління Ель-Ніньо має тенденцію до зростання в останні місяці, пов'язана з його впливом на глобальну погоду.

Аномальне тепло поверхні моря та шторм, які Ель-Ніньо приносить у центральну та східну частину Тихого океану, викликають ефект доміно, що призводить до посухи в інших частинах світу, включаючи Індонезію, Південно-Східну Азію та Південну Африку.

"Це створює основу для більш високих, ніж зазвичай, температур над сушею, пік яких, можливо, досягне лютого. Я очікую, що так буде принаймні протягом перших шести місяців 2024 року", - повідомив Кевін Тренберт, науковець-кліматолог із Національного центру атмосферних досліджень.

Чи домінуватиме цей вплив потепління протягом усього 2024 року, залежить від того, що відбудеться після того, як нинішнє Ель-Ніньо вщухне. Ймовірно, це станеться до червня, повернувши Тихий океан до того, що вчені-кліматологи називають нейтральними умовами - відсутності Ель-Ніньо або його протилежності Ла-Нінья.

Крім цього, неясно, чи збережуться нейтральні умови, чи розвиватиметься Ла-Нінья, відома своїм планетарним похолоданням. Ель-Ніньо може навіть повернутися.

Вчені продовжують спостереження

Поки що немає чіткого натяку на те, що може бути попереду. Хоча Ель-Ніньйо у певному сенсі розвивалося відповідно до розуміння цього явища вченими, в інших відносинах його було важко класифікувати. За словами Тренберта, деякі зміни в закономірностях, які вчені-кліматологи зазвичай очікують побачити в міру ослаблення Ель-Ніньйо, ще не відбулися.

"Деякі аспекти того, що відбувається, залишаються загадковими. Зміни клімату означає, що всі минулі аналоги не такі надійні", - підкреслив Тренберт.

Зміна клімату, спричинена діяльністю людини, справді домінувала у глобальних тенденціях: спостережень. Останні вісім років були восьми найспекотнішими за всю історію спостережень. У 2023 році, який, напевно, стане рекордно спекотним, а у 2024 році, можливо, ще більш спекотним, ця смуга розтягнеться на десятиліття.

Незалежно від того, як цього року змінюватиметься клімат, тепло Ель-Ніньо в Тихому океані продовжуватиме сильно впливати на глобальні температури та погодні умови, сказав Ендрю Кручкевич, старший науковий співробітник Міжнародного дослідницького інституту клімату та суспільства при Колумбійському університеті.

"Потрібен час, щоб ця енергія розвіялася. Кліматична система стійка", - сказав він.