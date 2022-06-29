Землю накроют затяжные магнитные бури в июле: самые опасные даты

Только в первую неделю второго месяца лета солнечная активность будет минимальная. Далее такая стабильность геомагнитной сферы будет нарушена чередой колебаний.

Когда ждать магнитные бури в июле

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, первая геомагнитная тряска начнется с 8 июля, и продлится до 11-го включительно. Далее ожидается активность с 14 июля, и тоже на четыре дня. Потом будет буря посильнее - с 20-го и по 23 июля, а затем еще и двухдневная - в самом конце месяца.

Пиковые дни магнитных бурь

умеренные геомагнитные колебания 8-11 июля, с пиком активности в воскресенье, 10 июля;

умеренные бури 14-17 июля, пик придется на пятницу, 15 июля;

активность еще большей силы 20-23 июля с пиком в четверг, 21 июля;

умеренная активность 30-31 июля, без ожидаемых скачков.

Что такое магнитная буря

Магнитная (геомагнитная) буря - нарушение магнитосферы планеты, которое возникает в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, что окружает Землю. Такая буря может продолжаться несколько часов и даже несколько дней подряд.

Обычно такие колебания проходят для человека незаметно, однако сильные вспышки могут вызвать ухудшение самочувствия и даже нарушить работу определенных систем.

Как магнитная буря может навредить организму

В зону риска метеоудара могут попасть беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди.

Наибольшее влияние могут получить люди, имеющие проблемы с сердцем или сосудами. У них может болеть голова, суставы и могут возникнуть проблемы с давлением, сердцем и сном.

Какие проблемы вызывают магнитные бури:

Головокружение и сильные головные боли

Учащенное сердцебиение

Перепады артериального давления

Раздражительность и депрессия

Упадок сил, повышенная утомляемость

Тошнота, отсутствие аппетита, боли в животе

Сонливость, нарушение концентрации, бессонница

Апатия, агрессия

Обострение хронических заболеваний

Ломота в костях, слабость в мышцах, боль в местах старых переломов

Как уберечься от магнитных бурь