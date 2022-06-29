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Землю накроют затяжные магнитные бури в июле: самые опасные даты

Коллаж РБК-Украина: календарь магнитных бурь в июле 2022
Автор: Владимир Костырин

В июле 2022 года геомагнитная обстановка ожидается вполне спокойная, и обойдется без значительных мощных ударов, хотя эксперты прогнозируют четыре затяжные бури в течение всего месяца.

Даты магнитных колебаний и трясок, и как помочь организму справиться с негативным влиянием бурь - читайте в материале ниже.

Только в первую неделю второго месяца лета солнечная активность будет минимальная. Далее такая стабильность геомагнитной сферы будет нарушена чередой колебаний.

Когда ждать магнитные бури в июле

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, первая геомагнитная тряска начнется с 8 июля, и продлится до 11-го включительно. Далее ожидается активность с 14 июля, и тоже на четыре дня. Потом будет буря посильнее - с 20-го и по 23 июля, а затем еще и двухдневная - в самом конце месяца.

Пиковые дни магнитных бурь

  • умеренные геомагнитные колебания 8-11 июля, с пиком активности в воскресенье, 10 июля;
  • умеренные бури 14-17 июля, пик придется на пятницу, 15 июля;
  • активность еще большей силы 20-23 июля с пиком в четверг, 21 июля;
  • умеренная активность 30-31 июля, без ожидаемых скачков.

Что такое магнитная буря

Магнитная (геомагнитная) буря - нарушение магнитосферы планеты, которое возникает в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, что окружает Землю. Такая буря может продолжаться несколько часов и даже несколько дней подряд.

Обычно такие колебания проходят для человека незаметно, однако сильные вспышки могут вызвать ухудшение самочувствия и даже нарушить работу определенных систем.

Как магнитная буря может навредить организму

В зону риска метеоудара могут попасть беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди.

Наибольшее влияние могут получить люди, имеющие проблемы с сердцем или сосудами. У них может болеть голова, суставы и могут возникнуть проблемы с давлением, сердцем и сном.

Какие проблемы вызывают магнитные бури:

  • Головокружение и сильные головные боли
  • Учащенное сердцебиение
  • Перепады артериального давления
  • Раздражительность и депрессия
  • Упадок сил, повышенная утомляемость
  • Тошнота, отсутствие аппетита, боли в животе
  • Сонливость, нарушение концентрации, бессонница
  • Апатия, агрессия
  • Обострение хронических заболеваний
  • Ломота в костях, слабость в мышцах, боль в местах старых переломов

Как уберечься от магнитных бурь

  • снизьте уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
  • проводить больше времени на свежем воздухе;
  • снизьте в рационе кофе и энергетические напитки - вместо них советуют пить травяной чай или просто воду, причем в достаточном количестве;
  • не стоит употреблять крепкие алкогольные напитки, острые и соленые блюда;
  • людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

Напомним, перед этим врачи называли худшие привычки, которые разрушают иммунитет человека.

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Магнитная буря