Землю накроют затяжные магнитные бури в июле: самые опасные даты

В июле 2022 года геомагнитная обстановка ожидается вполне спокойная, и обойдется без значительных мощных ударов, хотя эксперты прогнозируют четыре затяжные бури в течение всего месяца.
Даты магнитных колебаний и трясок, и как помочь организму справиться с негативным влиянием бурь - читайте в материале ниже.
Только в первую неделю второго месяца лета солнечная активность будет минимальная. Далее такая стабильность геомагнитной сферы будет нарушена чередой колебаний.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, первая геомагнитная тряска начнется с 8 июля, и продлится до 11-го включительно. Далее ожидается активность с 14 июля, и тоже на четыре дня. Потом будет буря посильнее - с 20-го и по 23 июля, а затем еще и двухдневная - в самом конце месяца.
Магнитная (геомагнитная) буря - нарушение магнитосферы планеты, которое возникает в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, что окружает Землю. Такая буря может продолжаться несколько часов и даже несколько дней подряд.
Обычно такие колебания проходят для человека незаметно, однако сильные вспышки могут вызвать ухудшение самочувствия и даже нарушить работу определенных систем.
В зону риска метеоудара могут попасть беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди.
Наибольшее влияние могут получить люди, имеющие проблемы с сердцем или сосудами. У них может болеть голова, суставы и могут возникнуть проблемы с давлением, сердцем и сном.
Напомним, перед этим врачи называли худшие привычки, которые разрушают иммунитет человека.