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Землю накроет сильная магнитная буря: головная боль и бессонница обеспечены

STYLERЖизнь    15.04.2020 - 07:19
Землю накроет сильная магнитная буря: головная боль и бессонница обеспечены
Магнитная буря в апреле (коллаж: РБК-Украина)

Магнитная буря может влиять даже на здоровых людей

Магнитная буря накроет Землю уже сегодня, 15 апреля. Основной метеоудар придется именно на сегодня, но еще несколько дней будет "штормить". Для кого метеоколебания представляют особую опасность, что такое магнитная буря и как от нее уберечься - в материале Styler.

Такие данные предоставили в Физическом институте имени Лебедева (ФИАН).

Магнитные, или геомагнитные бури, вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Такие явления могут негативно влиять на самочувствие , особенно чувствительны к ним некоторые категории людей.

Землю накроет сильная магнитная буря: головная боль и бессонница обеспечены

Магнитная буря 15 апреля (скрин: ФИАН)

Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь люди, имеющие проблемы с давлением, сердечно-сосудистые недуги, страдающие хроническими болезнями, психоэмоционально нестабильные люди. В дни магнитных бурь может скакать давление, ноют суставы, напоминают о себе старые травмы. Могут возникать депрессивные настроения, возникать апатия.

Но и у здоровых людей может беспричинно разболеться голова, появиться бессонница, беспричинная усталость и раздражительность.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь, специалисты рекомендуют в опасные дни высыпаться и избегать стрессов. Следует отказаться от "тяжелой пищи" и соблюдать питьевой режим, также показаны умеренные физические нагрузки. Алкоголь в эти дни противопоказан, а кофе нужно пить поменьше.

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