Землю накроет несколько магнитных бурь подряд: названы самые опасные дни

Магнитные бури в июле будут не слишком мощными, но нас ждет две серии ударов в первой половине месяца. Вторая часть июля пройдет со спокойной магнитосферой.
Когда в июле ждать магнитные бури, что стоит за этим явлением, кому они опасны, и можно ли с этим бороться - читайте ниже в нашем материале.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, ближайший удар будет 4 июля, затем нас снова ждет два удара подряд - 12 и 13 числа. Далее магнитосфера будет спокойной.
Ученые говорят, что магнитная буря не будет сильной, но за здоровьем все же лучше последить.
Скрин: Даты магнитных бурь в июле (tesis.lebedev)
Под понятием магнитная, или геомагнитная, буря подразумевают один из видов геомагнитной активности
Эти явления происходят, когда окрестностей планеты достигают возмущенные потоки солнечного ветра. При их взаимодействии с магнитосферой Земли случаются магнитные бури.
Ученые говорят, что магнитная буря может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней кряду.
Дни магнитных бурь могут вызывать определенные сбои в работе организма: головные боли, "прыжки" давления, нарушения сердечного ритма. Может быть бессонница или наоборот - сонливость, беспричинная усталость, раздражительность и даже агрессия.
Врачи говорят, что воздействию магнитных бурь сильнее всего подвержены метеочувствительные люди, пожилые, люди с хроническими сердечно-сосудистыми болезнями, гипертоники, гипотоники.
При этом даже у человека, считающего себя здоровым, в эти дни может внезапно разболеться голова.
Ранее мы писали, что такое метеозависимость, кто ей подвержен, как проявляется этот недуг, и можно ли его лечить.