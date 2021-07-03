Землю накроет несколько магнитных бурь подряд: названы самые опасные дни

Когда ожидаются июльские магнитные бури

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, ближайший удар будет 4 июля, затем нас снова ждет два удара подряд - 12 и 13 числа. Далее магнитосфера будет спокойной.

Ученые говорят, что магнитная буря не будет сильной, но за здоровьем все же лучше последить.

Скрин: Даты магнитных бурь в июле (tesis.lebedev)

Что такое магнитная буря

Под понятием магнитная, или геомагнитная, буря подразумевают один из видов геомагнитной активности

Эти явления происходят, когда окрестностей планеты достигают возмущенные потоки солнечного ветра. При их взаимодействии с магнитосферой Земли случаются магнитные бури.

Ученые говорят, что магнитная буря может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней кряду.

Для кого и почему магнитные бури опасны

Дни магнитных бурь могут вызывать определенные сбои в работе организма: головные боли, "прыжки" давления, нарушения сердечного ритма. Может быть бессонница или наоборот - сонливость, беспричинная усталость, раздражительность и даже агрессия.

Врачи говорят, что воздействию магнитных бурь сильнее всего подвержены метеочувствительные люди, пожилые, люди с хроническими сердечно-сосудистыми болезнями, гипертоники, гипотоники.

При этом даже у человека, считающего себя здоровым, в эти дни может внезапно разболеться голова.

Как минимизировать влияние магнитных бурь