Землю накроет мощная магнитная буря: головная боль обеспечена

Магнитная буря накроет землю уже сегодня, 19 марта, а в конце месяца стоит ждать еще одного метеоудара. Чем и для кого опасны магнитные бури, как защитить себя от их негативного влияния - в материале Styler.

По прогнозам Физического института имени Лебедева (ФИАН), магнитные колебания будут вызывать проблемы со здоровьем в этом месяце 19 и 27 марта.

Магнитные бури март - апрель (скрин: ФИАН)

Под магнитной (геомагнитной) бурей ученые подразумевают возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Эти процессы запускают возмущенные потоки солнечного ветра, которые вторгаются в магнитосферу земли. Геомагнитные бури могут вызывать различные природные катаклизмы, сбои в работе техники и негативно влиять на самочувствие людей.

Более всего от магнитных бурь могут пострадать гипертоники, люди с сердечно-сосудистыми недугами, психоэмоционально нестабильные люди. В это период может "скакать" давление, старые травмы ноют, повышается риск инсультов и инфарктов, возникают депрессивно-тревожные состояния.

При этом даже у здоровых людей могут в дни метеоволнений возникать неприятности - беспричинные головные боли, бессонница, вялость, апатия или наоборот повышенная возбудимость, раздражительность и агрессивность.

Чтобы уберечься от негативного влияния, медики советуют в эти дни высыпаться (не менее семи часов), отказаться от алкоголя, пить поменьше кофе. Следует внимательно следить за соблюдением питьевого режима и придерживаться принципов здорового питания.

Ранее ученым удалось выяснить, что магнитные бури гораздо опаснее, чем считалось ранее.