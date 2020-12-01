Землю накроет магнитной бурей в ближайшие сутки: головная боль обеспечена

Магнитные бури в начале декабря 2020 года станут проблемой для всех метеозависимых людей на планете. Вспышки будут настолько сильными, что ухудшение самочувствия почувствуют даже те, кто не склонен реагировать на магнитные колебания.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, всплеск геомагнитной активности накроет Землю в среду, 2 декабря. Метеочувствительные люди уже к вечеру 1 декабря начнут чувствовать ухудшение самочувствия. Также отголоски магнитной вспышки будут ощущаться 3 и 4 декабря.

У людей может разболеться голова, повысится раздражительность, могут быть проявления агрессии. Работоспособность и концентрация внимания начнут падать. Вечером могут возникнуть проблемы со сном, а утром – упадок сил и апатия. Могут быть скачки давления и обострение хронических заболеваний.

Как снизить воздействие магнитной бури:

Выбраться вечером на прогулку по свежему воздуху или хорошо проветрить спальню перед сном.

Из рациона исключить кофе, алкоголь, жирную и острую пищу. Вечером или утром стоит выпить травяной чай, морс, компот.

Физическую нагрузку стоит ограничить и по возможности – избегать стрессов.

На ночь можно сделать расслабляющую ванную и постараться лечь спать вовремя, чтобы хорошо выспаться.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется не переутомляться, а под рукой держать необходимые лекарства и бутылочку с обычной водой.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты дали календарь магнитных бурь на декабрь 2020 года.

А также мы рассказывали о том, что врачи дали самые эффективные советы о том, как легко пережить магнитные бури.