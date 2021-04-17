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Землю накроет магнитная буря в ближайшие часы: головная боль обеспечена

Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря накроет Землю в ближайшие несколько часов. Ее интенсивность будет велика, специалисты присвоили ей уровень G1, а это значит, что ухудшение самочувствия почувствуют многие люди на планете.

О сильной магнитной буре сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

Как сообщают специалисты, небольшие магнитные колебания начались еще в пятницу, 16 апреля. Ранее прогноз ученых говорил о том, что сильный геомагнитный удар произойдет именно в пятницу, но новые данные говорят о том, что магнитная буря накроет Землю во второй половине дня 17 апреля.

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Как может проявляться метеочувствительность в такие дни

  • Головные боли
  • Общее ухудшение самочувствия
  • Слабость, сонливость, раздражительность, упадок сил, ощущение сильной усталости
  • Невозможность сконцентрироваться, вялость
  • Скачки артериального давления, ухудшение хронических заболеваний

Как поддержать организм в дни магнитных бурь

  • Полноценно высыпаться и придерживаться режима сна
  • Совершать прогулки на свежем воздухе, но ограничить по времени пребывание под открытыми лучами солнца
  • Обязательно делать небольшие физические упражнения, зарядку
  • Избегать стрессовых ситуаций, не провоцировать конфликты
  • Из рациона исключить жирую, острую и вредную пищу, а также алкоголь
  • Кофе в рационе ограничить, а количество воды – увеличить
  • Людям с хроническими заболеваниями стоит побольше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

Напомним, ранее мы писали о том, что кардиолог объяснила, как избавиться от метеозависимости навсегда.

А также рассказывали о том, что ученые сделали сенсационное заявление о магнитных бурях.

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Новости Украины здоровьемагнитная буря
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