Земля влетела на "ось катастроф": почему по всему миру происходят природные катаклизмы

Что такое "ось катастроф"

Как объясняет астропсихолог, это понятие условное и оно обозначает воображаемое противостояние двух злых и неподвижных планет – Альдебарана и Антареса, которые находятся в созвездиях Стрельца и Близнецов.

Сами по себе эти планеты особой опасности не представляют, но если какая-то планета Солнечной системы пересекает эту ось, то она переходит в активное состояние. Такое столкновение приводит к запуску кармических и фатальных процессов – природных и техногенных катастроф. Человек обычно не может противостоять тому, что начинает происходить.

В истории были громкие катастрофы, которые происходили именно во время пересечения "оси". К примеру, гибель "Титаника" произошла в то время, когда ось пересекла планета Нептун, которая отвечает за водную стихию. Чернобыльская катастрофа в 1986 году произошла во время пересечения оси Сатурном, планетой, которая отвечает за стихию земли.

Кроме того, в 1986 году произошло еще несколько серьезных событий:

28 января произошел взрыв американского шаттла "Челленджер", - погибли семь астронавтов

28 февраля в Стокгольме был убит премьер-министр Улаф Пальме

5 апреля на дискотеке в Берлине произошел взрыв – 3 человека погибли, 250 – получили травмы.

15 апреля произошел акт возмездия за взрыв на дискотеке – военные ВС и ВМС США нанесли бомбовый удар по Триполи и Бенгази, погибла приемная дочь Муаммара Каддафи и 40 граждан Ливии, еще более 200 человек были ранены.

Что грозит жителям Земли

Лунные узлы расположились на "оси катастроф" в конце июня и будут оставаться на ней до конца июля. Они отвечают за пресную воду, поэтому по всему миру идут проливные дожди и потопы. Первым таким потопом стало наводнение в Крыму, потом в Европе, следующим пострадал Китай, где вода в буквальном смысле смывает населенные пункты. Зацепило и Украину – несколько городов накрыло жуткими ураганами и ливнями, наводнение на Закарпатье. В последний раз жители Земли ощущали на себе "ось катастроф" в октябре 2002 года.

"Ось катастроф" придет в гости еще раз

По прогнозу астрологов, по "оси катастроф" в конце декабря 2021 года будет проходить Марс. Это продлится несколько дней, но Марс – агрессивная и воинственная планета, поэтому могут быть очень серьезные последствия.

Не стоит в эти дни отправляться на берега речек, озер и морей, нежелательно путешествовать воздушным и водным транспортом, нельзя превышать скорость на дорогах. Также не рекомендуется заниматься экстремальными видами спорта, организовывать крупные масштабные мероприятия, посещать места массового скопления людей.