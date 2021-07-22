Земля влетела на "ось катастроф": почему по всему миру происходят природные катаклизмы

На многие страны обрушились природные катастрофы – наводнения, жуткие ливни, штормы и ураганы. Астрологи нашли объяснение всем этим стихийным бедствиям и утверждают, что во всем виновата "ось катастроф" – столкновение лунных узлов, Северного и Южного.
Что это за "ось катастроф" и какие сюрпризы она может еще преподнести, рассказала астропсихолог Валентина Виттрок для ТСН.
Как объясняет астропсихолог, это понятие условное и оно обозначает воображаемое противостояние двух злых и неподвижных планет – Альдебарана и Антареса, которые находятся в созвездиях Стрельца и Близнецов.
Сами по себе эти планеты особой опасности не представляют, но если какая-то планета Солнечной системы пересекает эту ось, то она переходит в активное состояние. Такое столкновение приводит к запуску кармических и фатальных процессов – природных и техногенных катастроф. Человек обычно не может противостоять тому, что начинает происходить.
В истории были громкие катастрофы, которые происходили именно во время пересечения "оси". К примеру, гибель "Титаника" произошла в то время, когда ось пересекла планета Нептун, которая отвечает за водную стихию. Чернобыльская катастрофа в 1986 году произошла во время пересечения оси Сатурном, планетой, которая отвечает за стихию земли.
Кроме того, в 1986 году произошло еще несколько серьезных событий:
Лунные узлы расположились на "оси катастроф" в конце июня и будут оставаться на ней до конца июля. Они отвечают за пресную воду, поэтому по всему миру идут проливные дожди и потопы. Первым таким потопом стало наводнение в Крыму, потом в Европе, следующим пострадал Китай, где вода в буквальном смысле смывает населенные пункты. Зацепило и Украину – несколько городов накрыло жуткими ураганами и ливнями, наводнение на Закарпатье. В последний раз жители Земли ощущали на себе "ось катастроф" в октябре 2002 года.
По прогнозу астрологов, по "оси катастроф" в конце декабря 2021 года будет проходить Марс. Это продлится несколько дней, но Марс – агрессивная и воинственная планета, поэтому могут быть очень серьезные последствия.
Не стоит в эти дни отправляться на берега речек, озер и морей, нежелательно путешествовать воздушным и водным транспортом, нельзя превышать скорость на дорогах. Также не рекомендуется заниматься экстремальными видами спорта, организовывать крупные масштабные мероприятия, посещать места массового скопления людей.
Напомним, ранее мы писали о том, что астролог предупредила о необычном периоде с 22 июля по 16 августа.
А также рассказывали о том, что вторая половина июля будет взрывоопасной и агрессивной.