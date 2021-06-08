Земля начала набирать скорость и сутки уже не 24 часа: ученые шокировали заявлением

Планета Земля стала набирать скорость и совершает вращение вокруг своей оси все быстрее. Этот показатель меняется постоянно, уже много тысячелетий. Однако ученые утверждают, что в последнее время изменение скорости стало заметнее.

Об этом говорится в статье на сайте Science Focus.

Продолжительность полного оборота Земли вокруг своей оси постоянно меняется. На планете используется постоянная величина – 24 часа. Но на самом деле реальная цифра уже давно отличается.

Более 600 млн лет назад сутки на земле были всего 21 час. Скорость вращения Земли вокруг своей оси замедляется на 1,8 миллисекунды каждые 100 лет. Причиной тому – гравитационное воздействие Солнца и Луны.

А недавно ученые обнаружили, что Земля стала делать полный оборот вокруг своей оси за 23 часа 56 минут и 4 секунды. И скорость начала увеличиваться – сейчас Земля вращается быстрее, чем за последние 50 лет. Чем именно вызван такой эффект – ученые ответить не могут.

Возможно это связано со скоростью таяния ледников. Глобальное потепление привело к тому, что специалисты уже бьют тревогу – ледники могут вообще исчезнуть. А вода из них курсирует к экватору из-за вращения планеты и это может влиять на скорость вращения Земли вокруг своей оси.

Также повлиять могли: сейсмическая активность, погода, изменение уровня воды в океанах и магнитное поле Земли.

Однако человечеству беспокоиться не о чем – на жителей планеты это не повлияет и продолжительность суток не изменится. Для того чтобы жители планеты почувствовали эти изменения, нужны тысячелетия. Изменение времени вращения Земли может отразиться только на высокоточных устройствах.

Кроме того, ученые уверены, что этот процесс не продлится долго и скоро Земля снова начнет замедляться.