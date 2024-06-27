До Землі наближається астероїд "вбивця планет": чи становить він загрозу

Гігантський астероїд 2011 UL21, який має розміри завбільшки за гору, має пролетіти повз нашу планету 27 червня. Це найбільший астероїд, який наближався так близько до Землі за останні 25 років. Він пройде на відстані близько 4 млн кілометрів зі швидкістю 93 000 кілометрів на годину.

Вчені позначають цей астероїд як "потенційно небезпечний", враховуючи його близькість до Землі. І фанати можуть навіть спостерігати його політ.

Космічне тіло 2011 UL21 обертається навколо Сонця один раз на три роки, що в 1,3 раза перевищує середню відстань між Землею та Сонцем.

Вважається, що ширина цього астероїду близько 2 та близько 4 кілометрів, що робить його більшим, ніж приблизно 99% навколоземних астероїдів. І вчені припускають, що він приблизно у 5 разів більший за розмір того астероїда, який знищив динозаврів.

І хоча статус у нього "потенційно небезпечний", вчені припускають, що астероїди такого розміру можуть завдавати шкоду Землі в масштабі континенту. Це призведе до того, що в атмосферу підніметься величезна кількість пилу, а наслідком стануть серйозні зміни в атмосфері Землі.

За даними моделювання, яке проводила Лабораторія реактивного руху NASA, цей астероїд стане найбільшим, який наблизиться до Землі за останні 110 років. Побачити його можна буде у північній півкулі між 28 та 29 червня.

"Попри те, що космічний камінь не становить загрози для Землі - ні зараз, ні в майбутньому - він цікавий тим, що це, ймовірно, один із 10 найбільших астероїдів, які пролітали в межах 4,7 мільйона миль (7,5 мільйонів кілометрів) від нашої планети з 1900 року", - зазначив астрофізик Джанлука Масі.