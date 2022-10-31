До Землі мчить гігантський потенційно небезпечний астероїд: максимальне зближення вже в Хелловін

Астероїд, який отримав назву 2022 RM4, має передбачуваний діаметр від 330 до 740 метрів, що трохи менше за найвищу будівлю у світі - 828-метровий Бурдж Халіфа у Дубаї, або ж у 7 разів перевищує розміри найвищої монументальної скульптури в Європі - 102-метрової Батьківщини-матері у Києві.

Розрахована науковцями швидкість космічної брили становить близько 84,5 тисяч км/год, що приблизно в 68 разів перевищує швидкість звуку.

При максимальному зближенні в перший день листопада астероїд наблизиться до нашої планети на близько 2,3 мільйона кілометрів, що приблизно в 6 разів перевищує середню відстань між Землею і Місяцем. Зазначається, що за космічними мірками - це дуже невеликий запас.

Потенційно небезпечні астероїди

В американському національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) класифікують будь-який космічний навколоземний об'єкт у межах 7,5 мільйона від Землі як "потенційно небезпечний". Також такий тип надається астероїдам, довжина яких перевищує 150 метрів. Так, 2022 RM4 відповідає обом цим параметрам одразу.

Після виявлення цих потенційних загроз астрономи уважно спостерігають за ними, вивчаючи за допомогою радара наявність ознак будь-якого відхилення від своїх передбачуваних траєкторій, які можуть призвести до руйнівного зіткнення з Землею.

У NASA відстежують місце розташування та орбіти приблизно 28 тисяч астероїдів, визначаючи їх за допомогою системи останнього оповіщення про зіткнення із землею (ATLAS) - масиву з чотирьох телескопів, здатних здійснювати повне сканування всього нічного неба кожні 24 години.

Запобігання апокаліптичних зіткнень

Космічні агентства всього світу вже працюють над можливими способами захисту від дійсно небезпечних астероїдів, щоб уникнути катастрофічних наслідків на Землі у разі зіткнення з ними. Йдеться, зокрема, про "збивання" таких космічних каменюк, щоб змінити траєкторію їхнього руху.

Так, 26 вересня космічний корабель Double Asteroid Redirection Test (DART) під час першого випробування планетарної системи захисту Землі перенаправив безпечний астероїд Діморфос, збивши його з курсу.

Китай, сподіваючись запобігти потенційно катастрофічний удар, також запустив 23 ракети "Чанчжен-5" по астероїду Бенну, який має пролетіти на відстані 7,4 млн км від орбіти нашої планети між 2175 і 2199 роками.