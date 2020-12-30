Землетрясение в Хорватии уничтожило полгорода: жуткое видео попало в сеть

В Хорватии в среду утром произошли еще три землетрясения. Мощность землетрясений составила 4,7, 4,8 и 3,9 балла по шкале Рихтера. В результате подземных толчков 29 декабря в Хорватии погибли по меньшей мере 8 человек.

Эпицентр землетрясения находился возле города Петриня, который больше всего и пострадал.

В результате двух землетрясений уничтожена почти половина города Петриня, во многих кварталах нет электричества. Десятки людей травмированы и вынуждены ночевать на улицах.

Момент землетрясения попал на видео, когда журналисты снимали на открытой площадке брифинг представителей правительственных организаций.

В Хорватии землетрясение уничтожило половину города

Некоторые местные жители ночевали в машинах и палатках. Как сообщает посольство Украины в Хорватии, среди пострадавших украинцев нет.

Напомним, вчера было известно о шестерых погибших от землетрясения, которое всколыхнуло всю Хорватию. Люди погибли в населенных пунктах Майское Поляне и Петриня. Как сообщалось, в стране за вчера было 7 землетрясений.

Среди погибших была 12-летняя девочка. Она погибла в хорватском городе Петриня.