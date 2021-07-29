Землетрясение года: появилось видео сумасшедшей тряски на Аляске

В США на Аляске произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 8,2 баллов, после чего возникла опасность возникновения цунами в Тихом океане, однако позже объявленную угрозу отменили. Такие подземные толчки 29 июля возле побережья Алеутских островов стали самыми сильными в 2021 году.

Разрушительное землетрясение сняли на видео местные жители в Кадьяке. Кадры смотрите в материале ниже.

Сообщений о жертвах в результате землетрясения не поступало.

Подземные толчки произошли примерно в 91 км к юго-востоку от Перривилля на Аляске - за 800 км от Анкориджа (население - 298 тысяч человек), крупнейшего города Аляски. Очаг залегал на глубине 3,4 км.

Геологическая служба США USGS сообщила, что после основного землетрясения - в среду в 22:15 по местному времени или в четверг в 6:15 по киевскому времени) произошли еще два, но с меньшей магнитудой - 6,2 и 5,6 баллов.

Около побережья Аляски произошло мощное землетрясение 29 июля (фото: facebook.com/severeweatherEU)

В результате землетрясения произошло разрушение автодорог и других конструкций в округе, но, к счастью, обошлось без обвалов домов. Данных о пострадавших нет. В Кадьяке звуки сирены предупреждали о цунами, люди стали выезжать из города, на дорогах появились очереди из авто.

Видео: мощное землетрясение в Аляске 29 июля

Национальный центр предупреждения о цунами США (NTWC) выпустил предупреждения для южных частей Аляски, самого вулканического полуострова и тихоокеанских прибрежных районов от входа в Хинчинбрук до перевала Унимак, передает Reuters.

Губернатор Аляски Майк Данливи написал в Twitter, что в штате был активирован центр операций по чрезвычайным ситуациям, и власти связывались с населением в зонах предупреждения о цунами.

Через некоторое время после анализа полученных специалистами данных первоначальные предупреждения о цунами были отменены, хотя ученые продолжают следить за ситуацией.

Японское метеорологическое агентство выясняет, существует ли возможность цунами обрушиться на Японию, сообщила государственная телекомпания NHK.

Власти Новой Зеландии также проводят оценки, существует ли какая-либо опасность для прибрежных регионов.