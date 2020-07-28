К Земле на скорости 14 км в секунду несется опасный астероид: эксперты оценили риски

Астероид 465824 2010 FR, который выявили еще в марте 2010 года, несется в сторону Земли на скорости 14 километров в секунду. Интересно, что следующее приближение к нам небесного тела "запланировано" на 2026 года, так что этот астероид можно назвать частым гостем.

Эксперты NASA оценили риски от сближения 465824 2010 FR с Землей и отнесли его к категории "потенциально опасных". Но столкновение вряд ли произойдет, ведь астероид пройдет на расстоянии 7,41 млн километров от планеты, что почти в 20 раз дальше, чем Луна от нас.

Максимального сближения стоит ждать в 11:38 6 сентября, пишет ресурс In-Space.

Ниже на фото орбита Земли обозначена синим, астероида 465824 2010 FR белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса.

Орбита астероида 465824 2010 FR (фото: in-space)

465824 2010 FR относится к группе Аполлона. Точный размер астероида неизвестен, но исходя из расчетов в диаметре он составляет от 121 метра до 272 метров (1-2 футбольных поля).

Тем не менее астероид является потенциально опасным - то есть таким, за траекторией движения которого следует внимательно следить.

Критерии NASA говорят о том, что астероиды диаметром свыше 140 метров и близостью к планете менее 7,5 млн километров несут потенциальную угрозу.

Следующая встреча этого астероида и нашей планеты состоится 12 сентября 2026 года. В этот день он промчится на расстоянии примерно 7,76 миллиона километра (такое расстояние уже не считается потенциально опасным).

Интересно, что остаток 2020 года не особо богат на потенциально опасные астероиды. Следующий довольно крупный объект (от 367 до 820 метров) пронесется мимо нашей планеты лишь 29 ноября - он станет последним близким к Земле крупным астероидом в этом году.

К слову, не так давно ученые нашли астероид абсолютно нового типа.