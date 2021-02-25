К Земле приближается самый быстрый астероид: появилось видео

По оценкам ученых, небесное тело можно сравнить по размеру с калифорнийским мостом Золотые Ворота. Диаметр астероида астрономы оценивают в диапазоне от 0,8 до 1,7 км,и приблизится к Земле он на расстояние 2 миллиона километров в 18:03 по Киеву 21 марта.

И хотя 231937 (2001 FO32) считается "потенциально опасным", ученые уверяют, что угрозы планете он не несет. Уникальность мартовского астероида заключается в том, что он станет самым крупным и самым быстрым в 2021 году.

Согласно критериям NASA, астероиды диаметром свыше 140 метров и близостью к планете менее 7,5 млн километров несут потенциальную угрозу.

Ученые назвали скорость, с которой движется астероид - это рекордные 124 тысяч километров в час.

По данным Управления по координации планетарной защиты (PDCO) NASA, небольшие астероиды проходят между Землей и Луной несколько раз в месяц, а их фрагменты проникают и разрушаются в атмосфере Земли почти ежедневно.

Отметим, что ни один из известных астероидов не представляет серьезной опасности для Земли в ближайшие 100 лет. В настоящее время самая большая известная угроза - это астероид под названием (410777) 2009 FD, у которого есть 1 из 714 (менее 0,2%) шанс столкнуться с Землей в 2185 году.

Астероид 231937 (2001 FO32) станет самым быстрым в 2021 году