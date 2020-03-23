К Земле приближается огромный астероид: появилось видео

Огромный астероид размером почти в 4 километра движется по направлению к планете Земля. Небесное тело приблизится на минимальное расстояние с нашей планетой 29 апреля. Астероид сняли на видео астрономы из проекта Virtual Telescope. Его название (52768) 1998 OR2.

Небесное тело диаметром от 1,8 до 4,1 километра ученые классифицировали как потенциально опасное для Земли. При этом в день максимального сближения астероида с планетой расстояние между ними будет равно примерно 6,3 миллиона километров, что в 16 раз больше, чем дистанция между Землей и Луной.

В следующий раз этот астероид приблизится к Земле только в 18 мая 2031 года. Расстояние между небесным телом и планетой составит 19 миллионов километров.

На кадрах, сделанных 16 марта, виден сам астероид в виде точки. Также специалисты показали траекторию его полета. Эксперты убеждены, что падение астероида таких размеров может вызвать глобальную катастрофу вплоть до полного коллапса цивилизации.

Астероид приблизится к Земле 29 апреля (YouTube)

Как ранее сообщалось, астероид гигантских размеров приближается к Земле. Эксперты NASA считают, что если такой космический объект упадет на нашу планету, он может полностью уничтожить цивилизацию.