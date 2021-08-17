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К Земле несется опасный километровый астероид: эксперты оценили риски

Автор: Тетяна Самарук

К Земле приближается крупный астероид 2016 AJ193, диаметром около 1,4 километра.

Об этом сообщает "In space".

Так, астроид пролетит мимо Земли 21 августа. Он должен пролететь за 3,4 миллиона километров, а это в 9 раз больше, чем расстояние до Луны.

Размеры небесного тела

По размеру он считается большим, чем 99% других астероидов.

Его параметры составляют 1,37 километра. Астероид 2016 AJ193 является потенциально опасным.

На схеме поразили размеры небесного тела. В частности изображена орбита Меркурия и Венеры (пунктиром), астероида 2016 AJ193 (белым), Земли (синим) и Марса (пунктиром).

К Земле приближается астероид 2016 AJ193 (фото: in-space)

В следующий раз астероид пролетит мимо планеты Земля 19 августа 2080 года. В частности, в этот день он промчится на расстоянии примерно 7 миллионов километров.

Астероид 2016 AJ193 обнаружили 16 февраля 2010 года. Он принадлежит к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 2155 земных дней или за почти 6 лет.

В чем заключается потенциальная опасность

Ученые NASA так называют астероиды, потому что те попадают под следующие критерии: их диаметр более 140 метров, а минимальная близость к Земле при сближении - менее 7500000 км.

Кроме того, по таким объектам тщательно следят, чтобы предупредить любую потенциальную угрозу, потому что их траектория с каждым приближением к планете меняется.

Ранее мы сообщали, что в NASA оценили риск столкновения с Землей астероида Бенну. В частности, этот астероид считается одним из самых опасных для планеты.

Также астрофизик назвал 8 реалистичных фильмов об исследовании космоса. Фильмы об освоении космоса и о путешествиях по Вселенной являются очень популярными в мире.

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Астероид