К Земле несется опасный километровый астероид: эксперты оценили риски

Так, астроид пролетит мимо Земли 21 августа. Он должен пролететь за 3,4 миллиона километров, а это в 9 раз больше, чем расстояние до Луны.

Размеры небесного тела

По размеру он считается большим, чем 99% других астероидов.

Его параметры составляют 1,37 километра. Астероид 2016 AJ193 является потенциально опасным.

На схеме поразили размеры небесного тела. В частности изображена орбита Меркурия и Венеры (пунктиром), астероида 2016 AJ193 (белым), Земли (синим) и Марса (пунктиром).

К Земле приближается астероид 2016 AJ193 (фото: in-space)

В следующий раз астероид пролетит мимо планеты Земля 19 августа 2080 года. В частности, в этот день он промчится на расстоянии примерно 7 миллионов километров.

Астероид 2016 AJ193 обнаружили 16 февраля 2010 года. Он принадлежит к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 2155 земных дней или за почти 6 лет.

В чем заключается потенциальная опасность

Ученые NASA так называют астероиды, потому что те попадают под следующие критерии: их диаметр более 140 метров, а минимальная близость к Земле при сближении - менее 7500000 км.

Кроме того, по таким объектам тщательно следят, чтобы предупредить любую потенциальную угрозу, потому что их траектория с каждым приближением к планете меняется.